Upozorili sve koji idu u Hrvatsku: Ovo će vam promijeniti odmor

Nije tajna da je Hrvatska Austrijancima jedna od primarnih destinacija za odmor, uz Italiju i Grčku. No, nova pravila u turizmu nekima bi mogla promijeniti planove, upozoravaju austrijski mediji - očekuju se strože kontrole, a i potencijalno manja ponuda smještaja.

Od 1. lipnja 2026. na snagu stupa paket novih zakona koji, među ostalim, uređuje tržište privatnog smještaja. Središnji dio reforme je obvezni registracijski broj za svaki objekt. Bez njega apartmani i kuće za odmor više se neće smjeti oglašavati na platformama poput Airbnb ili Booking.com. Za turiste to znači veću sigurnost, ali i manji izbor, posljedično i rast cijena, jer bi mnogi dosad neregistrirani iznajmljivači mogli nestati s tržišta, piše Heute.

Istaknuli su da je cilj suzbiti sivu ekonomiju i učiniti turizam transparentnijim, što će značiti strože kontrole registriranih smještaja. Kao drugi problem ističu konzumaciju alkohola i nova pravila o energetskim pićima kojima, kako kažu, Vlada nastoji riješiti probleme masovnog turizma i pretjeranog partijanja u popularnim obalnim destinacijama.

Novi zakoni i pojačane kontrole

Nacrtom prijedloga izmjena i dopuna Zakona o trgovini predviđa se da jedinice lokalne samouprave (JLS) mogu trgovinama propisati ograničenje prodaje alkoholnih i drugih pića koja sadrže alkohol unutar određenog vremena, ako je to u interesu zaštite javnog zdravlja, zaštite javnog reda i mira, zaštite kulturne baštine ili zaštite okoliša. Ograničenje njihove prodaje može se provesti u vremenu od 21 do 6 sati sljedećeg dana, a predviđene su i visoke kazne.

Također, novim Zakonom o ugostiteljskoj djelatnosti trebalo bi se zabraniti točenje i prodaja energetskih pića osobama mlađim od 18 godina u kafićima i restoranima, izjednačavajući ih s alkoholom. Tu će kontrolu vršiti Državni inspektorat i policijski službenici.