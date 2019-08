Grupa huligana napala je u nedjelju u Splitu dvojicu tamnoputih Francuza. Po izjavama očevidaca gađali su ih bocama, uz rasističke uzvike.

Napadnutim turistima u Splitu je u pomoć priskočio Britanac, no i sam je zadobio udarac, nakon čega mu je, s obzirom na to da je srčani bolesnik, pozlilo. Svi su odbili liječničku pomoć. Policija traga za napadačima.

Jutro nakon finala Alke u Sinju ubodnu ranu nožem u predjelu vrata zadobio je redar u jednom noćnom klubu, zbog čega je hitno prevezen u splitsku bolnicu gdje je operiran.

O svemu je izvijestio reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

"Ozlijeđeni redar zadobio je teške tjelesne ozljede, no prema informacijama kojima raspolažemo, on se trenutno nalazi van životne opasnosti. Incident se dogodio u ranim jutarnjim satima, no već nakon sat vremena policija je u svoje prostorije privela 18-godišnjaka kojeg dovode u vezu s ovim slučajem.

Po Sinju kolaju razne priče. Po nekima upravo je taj mladić prije mjesec dana na istom mjestu bio ozlijeđen i ovo je na neki način bila osveta. On sada ima druge brige s obzirom da mu sada prijeti optužnica za pokušaj teškog ubojstva. Nažalost, to nije bio jedini incident noćas u Sinju.“

I val nogometnog nasilja u Hrvatskoj se nastavlja

Ovaj put žrtva je bio riječki nogometni sudac Ivan Bebek.

"Mogu vam reći da sinoć nije zatražena intervencija policije vezano uz narušavanje javnog reda i mira. Policija je jutros zaprimila obavijest o događaju i poduzet ćemo mjere i radnje iz nadležnosti policije“, rekla je Antonela Lolić, glasnogovornica PU splitsko-dalmatinske. Na pitanje je li bilo prijavljenih ozljeda Lolić je rekla da z sada nema detaljnijih informacija o događaju.

„Policijski službenici će u cilju utvrđivanja svih činjenica poduzeti mjere i radnje pa ćemo nakon toga imati više saznanja", dodala je Lolić.

Policija: Nema porasta kriminala

Reporter Ivan Kaštelan podsjeća da je ovo nastavak niza nasilja na splitskim ulicama:

"Proteklih tjedana javnost su šokirali pojedini slučajevi. Podsjetit ćemo na slučaj premlaćivanja djevojke koja je izlazila iz splitskog kluba ili slučaja kad je djevojci slomljen nos kada je pokušala ući u taksi. A muškarac koji se pokušao obraniti od krađe na plaži Bačvice, proboden je nožem.

Policija nas danas ipak uvjerava kako nema porasta kriminala na ovom području. Prema njihovim informacijama, na 4000 turista koji dođu na ovo područje dogodi se tek jedan incident, a u najvećem broju slučejeva, u 60 posto, u pitanju je tek krađa.“

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr