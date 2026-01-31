Zatvara se legendarna robna kuća u središtu Zagreba: Sad je poznato i što slijedi nakon toga

Nama u zagrebačkoj Ilici se zatvara, odnosno definitivno prestaje s poslovanjem pod nazivom Nama nakon postupka prodaje zgrade koji će uskoro biti završen, a nakon toga uslijedit će prodaja Name na Kvaternikovu trgu, potvrdio je stečajni upravitelj Damir Mikić.

Iako se u javnosti navodilo da je ovog tjedna oglašena rasprodaja zbog zatvaranja Name bio prvi potez novog kupca, tvrtke Izbor šesti koja je za zgradu u Ilici na drugoj dražbi lani u studenome ponudila 17.429 milijuna eura, legendarna robna kuća u središtu Zagreba još nije dobila novog vlasnika.

''Službena potvrda prodaje će nastupiti donošenjem rješenja o dosudi od strane stečajnog suca te će se nakon izvršene uplate kupoprodajne cijene te ispunjenja posebnih uvjeta prodaje, uključujući preuzimanje inventara, robe i radnika, biti izvršena primopredaja na temelju odluke stečajnog suca'', kazao je Mikić.

No, prije donošenja dugoočekivane odluke o dosudi vlasništva, sudac Nikola Ribarić još je 16. siječnja pozvao državu, Grad Zagreb i Zagrebačku županiju da u roku od osam dana od objave sudskog zaključka dostave podatak je li netko od njih koristio pravo prvokupa. U zadanom roku, na stranicama suda nisu objavljeni odgovori Grada Zagreba i Zagrebačke županije, a zastupnici države oglasili su se dopisom od 28. siječnja koji je tek dan kasnije bio objavljen i na sudskim web stranicama.

''Republika Hrvatska, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine nije donijelo odluku o korištenju prava prvokupa Republike Hrvatske za prethodno opisanu nekretninu koja je bila predmet prodaje'', navodi se u odgovoru države zastupane po Županijskom državnom odvjetništvu. S druge strane, koliko je stečajnom upravitelju Mikiću poznato, drugi potencijalni nositelji prava prvokupa na nekretninama robne kuće u Ilici, a naročito Grad Zagreb, nisu se koristili svojim pravom.

Nama odlazi u povijest - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Nakon zatvaranja budući kupac mora preuzeti značajne obveze prema sadašnjih oko 140 zaposlenika

U međuvremenu, početkom ovog tjedna na ulazu u Namu u Ilici bila je oglašena ''rasprodaja radi zatvaranja robne kuće'' s popustima do 30 posto i s ilustracijom plavog (zagrebačkog) slomljenog srca, dopunjenu ''zahvalom na vjernosti u proteklih 140 godina'' sa zaključnim potpisom - ''Vaša Nama''. Mikić ističe da je odluka o objavi rasprodaje zbog zatvaranja robne kuće donijela služba marketinga Name d.d. u stečaju, ali i da nakon zatvaranja Name budući kupac mora preuzeti značajne obveze prema sadašnjih oko 140 zaposlenika.

''Budući novi vlasnik zgrade u Ilici 4 do 6 je temeljem posebnih uvjeta prodaje u obvezi preuzeti inventar, robu i radnike u trenutku primopredaje i to na rok od dvije godine, ali poslovanje se neće nastaviti pod imenom Nama d.d. u stečaju'', naglašava Mikić. Time i potvrđuje nestanak Name u zagrebačkom gradskom središtu, ali i najavljuje istovjetnu sudbinu ''male'' Name na Kvaternikovu trgu , jedine preostale robne kuće tog nekadašnjeg socijalističkog trgovačkog diva.

''Ukupna potraživanja vjerovnika Name d.d. u stečaju koja nisu podmirena iznose okvirno između 25 do 30 milijuna eura, a što znači da od prodaje robne kuće u Ilici neće biti moguće podmiriti sve vjerovnike, pa će u tom smislu nakon završetka procesa prodaje robne kuće u Ilici započeti postupak prodaje robne kuće na Kvaternikovom trgu i to pod istim uvjetima pod kojima je prodavana i robna kuća u Ilici.'', zaključuje Mikić.

Nama u Ilici Foto: Davor Pongracic/Cropix

Zgrada upisana u Registar kulturnih dobara, preventivna zaštita uključuje trgovačku namjenu

Budući novi vlasnik zgrade Name u zagrebačkoj Ilici, tvrtka ''Izbor šesti'' još je lani sredinom listopada uplatila 5,147 milijuna eura jamčevine koja je evidentirana na računu Financijske agencije, ali još se nije službeno i decidirano oglasila o svojim planovima i namjeni zgrade u Ilici. ''Izbor šesti'' tvrtka je, kako se navodi u sudskom registru, osnovana u kolovozu 2025. temeljni kapital joj je 2500 eura, a sjedište u Solinu. Kao osnivači su navedeni Nina Banović i Ivan Budalić, a kao članovi uprave i direktori Andrija Banović i Ante Budalić.

Kako se u medijima navodi, Banovići su široj javnosti poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda - lidera u toj djelatnosti na hrvatskom tržištu, a Budalići su aktivni u nekretninskom sektoru, odnosno u iznajmljivanju i upravljanju nekretninama. Iako novi vlasnici još nisu predstavili svoje planove, nagađa se da bi, nakon isteka obveznog dvogodišnjeg perioda zadržavanja postojećeg stanja, u prostor Ilice mogli dovesti velike brendove poput Zare, s kojom Budalići već imaju iskustva u nekadašnjoj robnoj kući Maja u Splitu. S druge strane, pak, u kuloarima se spominje i moguća kasnija prenamjena robne kuće u svojevrsni boutique hotel iako u eventualnoj prenamjeni te legendarne zgrade postoje značajna ograničenja.

Naime, ta jedna od najreprezentativnijih zagrebačkih nekretnina s kraja 19. stoljeća, poznata i kao nekadašnja robna kuća “Kastner i Öhler”, inicijativom Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture prije nekoliko godina upisana je u Registar kulturnih dobara te je propisana njezina preventivna zaštita kao pojedinačnog kulturnog dobra na, kako se navodi, rok od četiri godine. Pritom se zaključuje i kako preventivna zaštita propisuje očuvanje izvornih obilježja građevine, uličnih pročelja, gabarita, katnosti i sačuvane dijelove interijera, ali i trgovačku namjenu.