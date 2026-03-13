Napadač na sinagogu tražio osvetu: U napadima na Libanon ubijena su mu braća i nećaci

Nekoliko članova obitelji muškarca koji je u četvrtak napao sinagogu u Michiganu ubijeno je u izraelskom zračnom napadu u Libanonu prošlog tjedna, rekao je libanonski dužnosnik mreži NBC News.



Ayman Mohamad Ghazali prošao je automobilom kroz vrata američke sinagoge i razmijenio vatru s osiguranjem prije nego što je ubijen.



Podrijetlom je bio iz Mašhare, grada u libanonskoj dolini Bekaa.



U nedavnim izraelskim zračnim napadima na grad ubijena su dva Hazalijeva odrasla brata, kao i Hazalijeva nećakinja i nećak, rekao je dužnosnik.



Prema njihovim riječima, dvojica braće bila su poznata kao članovi Hezbolaha, militantne skupine koju podržava Iran, iako nije bilo jasno kakvu su ulogu imali.

Napad na sinagogu dogodio se u četvrtak oko 12:30 po mjesnom vremenu u predgrađu Detroita. Muškarac, koji je ubijen tijekom razmjene vatre s policijom, automobilom je upao u zgradu zabivši se vozilom u vrata, nakon čega se vozio niz hodnik dok ga nije presrelo osiguranje.

U razmjeni vatre s policijom zadobio je ranjen uslijed čega je preminuo, a u automobilu kojeg je vozio pronađena je velika količina eksploziva.