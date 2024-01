Simbol grada Zagreba odlazi u povijest, stekli su se uvjeti za prodaju: "Ovo je moj drugi dom, sve me je ovo jako potreslo"

Nakon 23 godine stečaja, stekli su se uvjeti za prodaju Name. No unatoč iznimnim lokacijama, kupac bi se teško mogao naći. 142 godine Nama je jedan od zagrebačkih simbola, posljednjih desetak i Miljenkovo radno mjesto.

"To je kulturna vrijednost, to ne bi trebalo prodati, a vi mislite da će se to prodati?", rekao je Miljenko.

Takav je plan, no Zagrepčani će ga očito teško prihvatiti, osobito oni koji se sjećaju vremena kad je Nama, odnosno Narodni magazin bila jedini izbor ovdašnjih šopingholičara - mjesto susreta i centar dostojan i većih metropola.

"Ima lijepih stvari što možda u nekom drugom šoping centru nema", rekla je Marija. "To je stara tradicija, je malo skuplje, ali opet..", rekao je Stjepan.

"Brend koji postoji jako dugo i šteta bi bilo da propadne", rekla je Julija. Nama je u stečaju već 23 godine, a Đurđica ondje radi puno dulje, čak 37.

"Nama mi znači kao drugi moj dom. Tu sam provela više vremena nego doma, uz svoje kolege i to me je jako potreslo", rekla je Đurđica Pozderac, zaposlenica Name.

"Nama ima dug od oko 24 milijuna eura, a samo ova na Ilici te zgrada na Kvatriću vrijede najmanje 40. No novi se vlasnik s njima neće baš usrećiti", kaže Goran koji radi na održavanju.

"Zgrada je u jako lošem stanju, zato što su jako lošeinstalacije, stari i po sto godina, od vodovodnih, električnih instalacija i tako, znači treba jako puno ulaganja unutra", rekao je zaposlenik Name Goran Martinović.

Prava procjena vrijednosti tek slijedi, no agenti za prodaju nekretnina Namu ionako već dulje vrijeme mjerkaju. S obzirom da nema iskustva na tržištu nekretnina za ovako veliku nekretninu, od njezine veličine, pozicije, svega, teško je reći krećemo s tom i tom cijenom po metru kvadratnom.

A kvadrata je puno. Po 12 tisuća u svakoj od preostale dvije zgrade. U dva desetljeća prodano je dvadeset robnih kuća, posljednje dvije moraju na bubanj do kraja godine.

