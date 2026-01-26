Posljednji dani kultne robne kuće: Iz Name objavili rasprodaju asortimana

Zgrada Name u zagrebačkoj Ilici uskoro dobiva novog vlasnika, a povodom zatvaranja robne kuće od danas je počela velika rasprodaja asortimana.

Vijest je objavljena uz slomljeno plavo srce.

"Neke priče traju desetljećima. I ostaju u sjećanjima, kroz male rituale, poznate izloge i putove kojima smo prolazili gotovo bez razmišljanja. Ova se priča polako privodi kraju, ali želimo je završiti onako kako je i živjela, s vama. Hvala vam na povjerenju, vjernosti i svim zajedničkim godinama. Povodom zatvaranja robne kuće Ilica, ostvarite do 30% na rasprodaji."

Zgradu Name u Ilici kupila je tvrtka Izbor šesti iz Splita za 17,5 milijuna eura. Osim zgrade, obavezni su preuzeti i radnike te zatečenu robu.

Nama je u stečaju već 25 godina, a dugovanja su oko 35 milijuna eura. No, na prodaju će ići i druge vrijedne nekretnine, prije svega objekt na Kvaternikovu trgu.

Iza tvrtke Izbor šesti stoje obitelji Banović i Budalić. Prvi su poznati kao bivši vlasnici optičkog lanca Anda, a drugi su u nekretninskom biznisu.

S obzirom na to da je zgrada u Ilici zaštićena kao kulturno dobro, ona do 2028. godine mora zadržati svoju trgovačku namjenu.

U poslovnim krugovima govori se kako bi novi vlasnici u Ilicu mogli dovesti velike brendove poput Zare, s kojom Budalići već imaju iskustva u nekadašnjoj robnoj kući Maja u Splitu.