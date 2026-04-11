Žestoka borba za upise, za jedno mjesto bori se njih devet: Ovo su najtraženiji fakulteti u Hrvatskoj

Maturanti se punom parom spremaju za državnu maturu. Za neke od najpoželjnijih fakulteta, prema sadašnjoj listi, vodit će se žestoka borba. Evo što kažu na Zavodu za zapošljavanje - što je pametno birati, a što zaobilaziti.

Iza medicine i FER-a ove je godine najpoželjnija arhitektura. Zatim, poslovna ekonomija, logopedija, dentalna medicina, građevinarstvo, psihologija, kineziologija i top 10 zatvara farmacija. A ako se gleda odnos kvote i broja prijavljenih, na prvom mjestu je gluma. Čak 9 studenata se bori za jedno mjesto. A za logopediju - šest.

Zamjenica ravnatelja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kaže - maturanti pametno biraju. Navela je par zanimanja koje tržište rada najviše traži.

"Već zadnjih nekoliko godina, konkretno su medicina, stomatologija, farmacija, elektrotehnika. Sve više se traže stručnjaci za rad s djecom i osobama s teškoćama pa konkretno tu pričamo o logopediji i edukacijskim rehabilitatorima. I ja volim spomenuti tete u vrtiću", poručila je Ivana Mehle.

U Agenciji za znanost i visoko obrazovanje su primijetili jedan trend.

"Polako svake godine slabi interes za studij računarstva, s obzirom da je stanje na tržištu rada takvo da se sve manje traže stručnjaci iz područja računarstva", rekao je Igor Drvodelić.

