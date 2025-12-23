"Ispada kao provokacija"
Podigla se prašina zbog klupe na našoj obali posvećenoj frontmenu benda iz Juge: "Prijavila sam sve policiji..."
Piše Sofija Preljvukić/DNEVNIK.hr,
23. prosinca 2025. @ 22:37
Makarska je sva u adventu, ali jedna je tema, mimo blagdana, stigla u fokus javnosti. Zbog svega je došlo i do situacije koja je prijavljena policiji.
Plava metalna klupa posvećena Milanu Mladenoviću, pjevaču benda Ekatarina Velika iz Srbije, čija je majka iz Makarske, postavljena je na jedan vidikovac Park šume Osejava.
Javlja DIRH
"Šutnja znači suučesništvo"
ZAPALIO SE
Jedni pozdravljaju postavljanje. S posvetom Mladenoviću, drugi ipak nisu oduševljeni. No, to kome je namijenjena klupa palo je u drugi plan zbog situacije koja je završila na policiji.
Udruga Uzor bila je protiv klupe i projekta obnove šetnice. Htjeli su obične drvene klupe.
Predstavnica udruge snimala je mobitelom postavljanje klupe, kada joj je pristupila arhitektica Grada.
"Kazala je da nju ne snimam, a ja sam joj rekla da nije ona predmet snimanja, nego javni radovi", ispričala je Manuela Ubrun Puharić iz udruge Uzor.
Kako ju je arhitektica pokušala odobrovoljiti zagrljajem, predstavnica udruge prijavila ju je policiji.
Više detalja pogledajte u videoprilogu reporterke Dnevnika Nove TV Sofije Preljvukić.