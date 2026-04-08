Pogledajte što je 23-godišnjak sakrio u lažni trudnički trbuh i zašto

Policija je imala pune ruke posla na nogometnoj utakmici u Istri. Poduzeli su niz mjera kako bi sve prošlo bez problema, ali ipak je bilo pojedinaca koji se nisu ponašali prema pravilima.

23-godišnji navijač pokušao je na gradski stadion Aldo Drosina u Puli unijeti 17 komada pirotehničkih sredstava. Stavio ih je u lažni trudnički trbuh koji je sakrio ispod jakne. Mladić je već od ranije poznat policiji. Ima zabranu odlaska na utakmice u kojima sudjeluju NK Jadran Poreč i hrvatska nogometna reprezentacija. Dužan je dva sata prije svake utakmice javiti se u policijsku postaju, ali on to nije napravio, pa će protiv njega biti pokrenut prekršajni postupak.

Osim njega, još je jedan 20-godišnjak pokušao unijeti pirotehniku na utakmicu, a isto tako protiv 47-godišnjaka je pokrenut prekršajni postupak jer na ruci ima tetovažu kojom se poziva na mržnju, nasilje i nesnošljivost prema policiji.

PU istarska zahvalila je građanima na strpljenju zbog zastoja u prometu, a i navijačima koji su se ponašali odgovorno na utakmici 28. kola SuperSport HNL između NK-a Istra 1961 i HNK-a Hajduk.