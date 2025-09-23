Eutanazija svinja će potrajati, stigli inspektori iz cijele Hrvatske: Najavljeno otkazivanje okupljanja

Na farmi Sokolovac u Baranji nastavljena je eutanazija gotovo 10.000 svinja. Posao bi mogao ući u slijedeći tjedan, a istodobno inspekcije na selima otkrivaju nove nepravilnosti. Ministar poljoprivrede želi otkazati sva veća okupljanja.

Eutanazija gotovo 10.000 svinja ipak će trajati dulje od 7 dana. Povučeni su inspektori iz Istre, Varaždina, Splita. Virus je izoliran i sve se čini da tako ostane.

"Ja ne bi licitirao u danima, ali vam mogu reći da je tempo dobar, možda sljedećih 10-tak dana da ćemo to privesti kraju. Svaki inspektor, veterinar koji je tamo, kad završi ovu priču on 72 sata ne može ići u novi nadzor", rekao je Andrija Mikulić, glavni državni inspektor.

Andrija Mikulić, glavni državni inspektor Foto: DNEVNIK.hr

Ministar najavljuje otkazivanje maratona kroz Kopački rit, kao i vinskog u Zmajevcu.

"Također ćemo i sa svim načelnicima i gradonačelnicima obje županije razgovarati o svim manifestacijama i događajima koji u ovome trenutku nisu uputni za organiziranje", poručio je David Vlajčić, ministar poljoprivrede.

Kreće i kontrola seoskih gospodarstava.

Nastavak eutanazije - 4 Foto: DNEVNIK.hr

"Nek oni dođu pregledat, ali donijet će onda oni bolest", rekao je Ištvan Bočkai iz Vardaraca.

On ima 4 svinje za vlastite potrebe. Do njih nikoga ne pušta, a propisa mu se, kaže, i nije teško držati.

"Pa kako da kažem, sunca mu, u svinjac nitko ni ne želi unutra", rekao je uz smijeh.

Još nije poznat uzrok zaraze

Nesavjesnih uzgajivača ipak ima. U 400 nadzora u proteklih mjesec i pol, bile su 104 nepravilnosti. Mikulić je rekao da je to najprije vezano uz ilegalnu trgovinu životinja i nepoštivanje biosigurnosnih mjera.

A što je uzrokovalo zarazu na strogo čuvanoj farmi, još se ne zna.

Nastavak eutanazije - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"Ali ću vam reći da su se čak i neke institucije druge uključile da bi zaista ispitali kako je došlo do proboja na toj farmi", rekao je Mikulić.

"Ne želim ništa isključiti, dakle, situacija je ozbiljna, nije nenadoknadiva, dakle govorimo o 5 posto svinjogojske proizvodnje", rekao je ministar Vlajčić.

Ministar koji je propisao dosad najstrože mjere, prije dvije godine je protiv strogih mjera - prosvjedovao. Razliku je pojasnio na društvenim mrežama.

"Bio sam na prosvjedu 2023. jer je budućnost slavonskog sela došla u pitanje. Nije bilo jasno hoće li se proizvodnja ikada obnoviti. Ulaskom DP-a u Vladu, moj je prethodnik Josip Dabro uveo višemilijunske programe repopulacije zahvaljujući kojima smo vratili tisuće svinja u slavonske svinjce. Tako je DP zabrinutost s prosvjeda pretočio u vladinu politiku koja čuva život u ruralnim krajevima", poručio je.

Nacionalni krizni stožer sutra će donositi nove odluke.