Ministar je danas borac protiv svinjske kuge, a prije dvije godine prosvjedovao protiv eutanazije svinja

Ministar poljoprivrede, potpredsjednik vlade i član Domovinskog pokreta David Vlajčić, danas je u Osijeku održao treći sastanak Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje afričke svinjske kuge. Povod: pojava bollesti u najvećoj farmi do sada, u Belju, zbog koje će biti eutanazirano gotovo 10.000 svinja.

I dok ministar insinuira specijalni rat koji preko ove bolesti vodi Srbija protiv Hrvatske, a sam se zalaže za nastavak eutaniziranja, valjalo bi ga podsjetiti na stavove koje je zastupao prije dvije godine na prosvjedima slavonskih seljaka.

Na Facebook stranicama DP-a stoji njegova fotografija s drugim stranačkim kolegama kada su se zajedno okupili da daju potporu u njihovoj borbi protiv istih ovih mjera koje Vlajčić danas kad je na vlasti promovira.

"Domovinski pokret podržao je prosvjed svinjogojaca koji je započeo danas u simboličnih 5 do 12 u Retkovcima, nakon čega su se prosvjednici zaputili u Vinkovce. Članovi predsjedništva DP-a Vukovarsko-srijemske županije, Osječko-baranjske županije, DP-a Osijek, DP-a Vinkovci, DP-a Vukovar te brojnih općinskih ogranaka pridružili su se svinjogojcima u borbi za opstanak slavonskog sela i slavonskog seljaka ", poručivao je tada oporbeni DP.

Dalje su se naravno posvetili premijeru Andreju Plenkoviću i optužili ga za brislesko poslušništvo.

Danas kada su vlasti, DP i njihov ministar poljoprivrede čvrsto su na tragu iste te politike, eutanazije, tzv. stamping metode - ubijanje svih svinja u zaraženom objektu, uključujući i one koje su zdrave. To zvuči kao pretjerivanje, ali bolest je visoko zarazna, ljudi je lako prošire, a bez da su sami svjesni da su prenositelji. S druge strane, naizgled zdrave životinje već šire bolest i dok su bez ijednog simptoma.

Prije dvije godine nije im se tako činilo dok su prosvjedovali protiv sadašnjih koalicijskih partnera, no znate kako kažu, "vlast daje nove perspektive".