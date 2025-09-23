Ministar o širenju virusa i specijalnom ratu: "Želim biti spreman na sve"

Potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić rekao je u utorak kako postoje određene sumnje na nove slučajeve afričke svinjske kuge (ASK) koji još nisu službeno potvrđeni, ocijenivši da je situacija ozbiljna, ali da šteta "nije nenadoknadiva".

Nakon sjednice Nacionalnog kriznog stožera za kontrolu i suzbijanje ASK-a, Vlajčić je kazao kako su dva jučerašnja slučaja kod Donjeg MIholjca, na objektima s ukupno 20 svinja, ponovno posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera.

Najavio je da će sutra održati sastanak s lokalnim Stožerom i čelnicima jedinice lokalne samouprave u Vukovarsko-srijemskoj, a nakon toga i u Osječko-baranjskoj županiji, kako bi se dogovorili svi postupci s ciljem sprječavanja daljnjeg širenja zaraze na ostale slavonske županije.

Što se tiče polumaratona koji se treba održati u Parku prirode Kopački rit, Vlajčić je rekao da se s organizatorima razgovaralo "da se to stavi u okvire propisanih biosigurnosnih mjera".

Također, kazao je, s gradonačelnicima i načelnicima obje županije u kojima se pojavila kuga razgovarat će se o svim manifestacijama koje u ovom trenutku nisu uputne za održavanje zbog boravka u prirodi, gdje se kreću divlje svinje.

Nije nemoguće da je riječ o "specijalnom ratu"

Izvijestio je i kako je, u suradnji s ministricom zaštite okoliša i zelene tranzicije Marijom Vučković, u tijeku postupak za dobivanje suglasnosti za odstrel divljih svinja u Kopačkom ritu, te da je samo pitanje trenutka kada će se to operativno organizirati.

Na upit novinara istražuje li se mogućnost da je širenje virusa ASK-a oblik "specijalnog rata" protiv Hrvatske te ima li nekih saznanja o tome, Vlajčić je kazao kako niti jednu opciju ne želi isključiti, jer ljudski faktor, kao uzročnik širenja, može biti namjeran i nenamjeran.

"Što se tiče 'specijalnog rata', kao čelnik Nacionalnog kriznog stožera, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede ne želim u ovoj situaciji reći da je to nemoguće i želim biti spreman na sve", poručio je.

Istaknuo je kako u radu Stožera sudjeluju i predstavnici MUP-a i Državnog odvjetništva te vjeruje da će se svi, u okviru svojih nadležnosti, baviti i pitanjem potencijalnog "specijalnog rata".

Potvrdio je kako je na farmu Sokolovac u Baranji, u vlasništvu tvrtke Belje plus, stigao epidemiološki tim koji, u suradnji s veterinarskim inspektorima, treba utvrditi kako je došlo do proboja virusa na farmu koja je poštivala najviše standarde biosigurnosti.

S obzirom da je Stožer ranije odlučio kako će farme s više od tisuću svinja nadzirati policija, Vlajčić je izvijestio kako u Osječko-baranjskoj županiji ima 43 takve farme, a deset u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Mikulić: Eutanazija svinja na farmi Sokolovac će biti završena u idućih desetak dana

Glavni državni inspektor Andrija Mikulić rekao je da vjeruje da će eutanazija oko deset tisuća svinja na farmi Sokolovac biti završena u idućih desetak dana, jer je postupak organizacijski vrlo zahtjevan.

Bitno je da smo izolirali cijelu farmu, s posebnim procedurama ulaska i izlaska, jer je to preduvjet kako se virus ne bi probio na druga područja, rekao je Mikulić.

Izvijestio je kako je na područje Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije kao ispomoć već "prebacio" dio inspektora iz drugih dijelova Hrvatske.

Rekao je i da je u posljednjih mjesec i pol dana napravljeno oko 400 nadzora, a u njih 104 uočene su nepravilnosti vezane za ilegalnu trgovinu životinja i nepoštivanje biosigurnosnih mjera, za što se ispisuju prekršajni nalozi, s kaznama od 660 do 13 tisuća eura.

"I s time nastavljamo", poručio je Mikulić.

Kazao je i da ima dosta građana koji prijavljuju nepravilnosti koje su uočili na terenu, što je inspektorima bitno kako bi izradili planove budućih nadzora. U suradnji s policijom, raspolaže se s dosta informacija o potencijalno nelegalnim životinjama u određenim objektima, napomenuo je.