Nitko ne zna kako se virus probio na farmu: "Radnici su morali skidati i donje rublje, tuširati se, nisu smjeli imati svinje niti ići na svinjokolju"

Počela je najmasovnija eutanazija svinja otkako se Hrvatska bori s afričkom svinjskom kugom.

Na farmu Sokolovac u Baranju, stigla je vojska veterinara koji potpomognuti radnicima i civilnom zaštitom, do kraja tjedna moraju usmrtiti gotovo 10.000 svinja.

Ministar Vlajčić ured je preselio u Osijek, a virusu je objavio rat.

David Vlajčić, potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Foto: DNEVNIK.hr

Pod nadzorom policije su i preostale 54 velike farme u dvije najistočnije županije.

Veterinari su s eutanaziranjem počeli jutros u 10 sati i on još traje, izvijestila je iz farme Sokolovac Marina Bešić Đukarić, reporterka Dnevnika Nove TV.

"Riječ je o iznimno zahtjevnom i stresnom poslu jer se svakoj životinji mora prići ponaosob, a službe su dužne pridržavati se propisa o dobrobiti i sve provesti na human i za životinju bezbolan način. Neka dinamika posla koja je planirana je na dan usmrtiti, izvesti i odvesti nešto više od tisuću svinja kako bi sve bilo završeno kroz tjedan dana. Prema informacijama koje sam dobila, sve je proteklo prema planu, a točne brojke Državni inspektorat imat će kasnije tijekom večeri", kaže reporterka Bešić Đukarić te dodaje:

"Cijeli postupak usmrćivanja prate i drugi poslovi, primjerice, svaka se lešina mora dezinficirati, a dezinficiraju se i oprema, prijevozna sredstva i sve ostalo što dolazi u kontakt sa svinjama. Farma je i dalje pod zaštitom policije, na nju se danas moglo ući, ali ne i izaći, naime, svatko tko za vrijeme eutanazije uđe u prostor, mora u njemu ostati do kraja radnog dana. Sve to radi se kako bi se spriječilo širenje zaraze."

Eutanazija svinja na farmi Sokolovac - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Kazala je i kako Belje na svojim farmama provodi najviše bio-sigurnosne mjere i ni njima nije jasno kako im je virus ušao.

"Naime, ulazak na farmu bio je iznimno strog i rigorozan. Od toga da je bilo zabranjeno unošenje mobitela, hrane, tekućine. Ako je bilo potrebe unijeti neki uređaj, on se morao dezinficirati UV zrakama. Djelatnici nisu smjeli posjedovati svinje niti živjeti u takvim domaćinstvima, ići u lov, čak ni na svinjokolje. Kada bi dolazili na posao skidali su svu odjeću, uključujući donje rublje i čarape i presvlačili se u novo. Tome bi prethodilo tuširanje, pranje kose, a za brisanje su dobivali posebne ručnike. Na farmu se nije moglo ući, primjerice, s ukosnicama za kosu, dezinficirale su se i naočale. Sve što je ulazilo na farmu moralo je biti sterilizirano. I unatoč tome virus je ušao. Mjere su sada dodatno pooštrene", kaže i dodaje:

"Nakon pojave bolesti tvrtka je uvela i dodatne protokole, primjerice, organizirali su posao tako da im se radnici s različitih farmi međusobno ne susreću, a kamioni koji dostavljaju hranu bit će u karanteni 7 dana. Čini se sve kako bi se spriječio prodor u još neku farmu. Na ovoj, eutanazija se nastavlja sutra ujutro, kada će u Osijeku ponovno zasijedati i Nacionalni krizni stožer. U međuvremenu, stigla je vijest o dva nova slučaja izbijanja bolesti i to na području Donjeg Miholjca."







