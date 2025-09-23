Dio oporbe stao uz Milanovića, među njima i jedan desničar: "Bio bih najveća spodoba i gnjida da nisam potpisao"

Predsjednik Republike Zoran Milanović iz New Yorka uporno ponavlja da je Palestina odavno trebala imati svoju državu.

"Hamas, to je grozna stvar što su napravili. Palestinu treba priznati, to bi trebala napravit i naša država. Kad će, to ovisi o prijedlogu koji će doći iz Vlade", rekao je.

Oporba ne želi čekati prijedlog iz Vlade dok se u Gazi odvija humanitarna katastrofa. Ukupno 56 zastupnika poslalo je otvoreno pismo premijeru Andreju Plenkoviću, a sve je inicirala platforma Možemo!

"To je inicijativa zastupnica i zastupnika koji su osjećali odgovornost zbog humanitarne katastrofe koju gledamo u Gazi da nešto po tom pitanju i učine, a ne da šute, kao što to imamo s većinom zastupnika danas", napomenula je Jelena Miloš.

Tko je sve potpisao pismo Vladi?

Uz platformu Možemo!, pismo su potpisali i svi zastupnici SDP-a, IDS-a, dvije zastupnice SDSS-a, manji lijevi klubovi i jedan jedini zastupnik desnice – Miro Bulj.

"Što se tiče ovog krvavog pira Izraela, bio bih najveća spodoba i gnjida da nisam ovo potpisao. Tako bih se osjećao, to je moje uvjerenje, moj stav. Za druge ne mogu garantirati", objasnio je Bulj.

Međutim, na potpis nije nagovorio ni kolege iz stranke.

"Zašto nisam potpisnik? Zato što ljevica ne želi priznati da je Hamas teroristička organizacija. To je osobno meni problem", napomenuo je Mostovac Nikola Grmoja.

"To je apsolutna laž. Mi smo stranka koja je prva osudila napad Hamasa javno, vi to dobro znate, a zna i Nikola Grmoja", odgovorila mu je Miloš.

Zašto su potpisi desnice izostali, u SDP-u to objašnjavaju ovako: "Nažalost, to je odraz onog što se ili čeka u zapećku, da se uđe u vladajuću koaliciju ili vlastito oklijevanje. Naprosto, u ovom trenutku oni to ne osjećaju kao važnu temu", smatra Ivan Račan.

Koalicijski partneri nisu potpisali

No koalicijski partneri imaju svoju računicu.

"Rekao sam da to kao inicijativu i kao sadržaj podržavam. Međutim, obzirom da je forma da se šalje pismo premijeru, smatrao sam to pomalo apsurdnim da ja kao član vladajuće koalicije šaljem pismo premijeru. Ja sam s njim na tu temu već razgovarao", rekao je Armin Hodžić, saborski zastupnik.

"Mi nemamo problema s tim, pogotovo zato što je 150 zemalja priznalo Palestinu. Mi želimo mir u tom području, pravedan, ostvariv mir", istaknuo je Ivica Kukavica, saborski zastupnik Domovinskog pokreta.

Već bi u petak u Saboru mogli napraviti korak dalje – očekuje se da će se glasovati o još jednom zaključku kojim je platforma Možemo! tražila priznanje Palestine.