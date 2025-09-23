Obavijesti Foto Video Pretražite
Poslano pismo Vladi

Dio oporbe stao uz Milanovića, među njima i jedan desničar: "Bio bih najveća spodoba i gnjida da nisam potpisao"

23. rujna 2025.
Općoj skupštini UN-a u utorak će se obratiti i predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je već ranije najavio da će govoriti o Palestini. U međuvremenu, saborski zastupnici su premijeru Andreju Plenkoviću poslali otvoreno pismo u kojem traže priznanje te države.
