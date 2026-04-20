Na Bundeku uginuli labudovi: "Napad pasa je bio fatalan. Njihovu ljubavnu priču usporedili su s Klepetanom i Malenom"

Dva labuda uginula su nakon napada pasa na Bundeku, objavilo je Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba - Dumovec.

Prvi je podlegao ozljedama u subotu, unatoč intervenciji veterinara, a priča je u ponedjeljak dobila dramatičan nastavak kada je drugi labud pronađen kako pluta na jezeru.

Iz Skloništa su upozorili na važnost držanja pasa na povodcu na javnim gradskim površinama.

"U subotu smo dobili dojavu da su dva psa na Bundeku napala labuda. Naš kolega iz terenske službe brzo je stigao i odvezao ga u Oporavilište za divlje životinje Zoološkog vrta Grada Zagreba. Labud je bio u jako lošem stanju. Imao je teške ozljede. Na dva je mjesta imao slomljeno krilo. Nije mogao stati na noge jer mu je najvjerojatnije bila oštećena kralješnica. Veterinar mu je očistio otvorene rane i dao mu potrebnu terapiju - analgetike i antibiotike, no unatoč tome ubrzo je podlijegao ozljedama", objavili su na Facebooku.

Iz skloništa su u ponedjeljak, nakon dojave građanke o labudu na jezeru, krenuli na intervenciju s vatrogascima.

"Na Bundeku nas je dočekao šok! Tijelo labuda plutalo je na vodi. Na obali smo ga predali higijeničarskoj službi. Građani s kojima smo tamo pričali, nisu skrivali tugu. Rekli su nam da je riječ o paru labudova koji je na jezercetu već desetak godina. Neki su njihovu ljubavnu priču usporedili i s onom roda Klepetana i Malene. Kazali su nam da je labud u subotu branio partnericu od pasa te da je ona nakon napada pobjegla na jezero. Nažalost, napad pasa za oboje je na kraju bio fatalan", objavili su na Facebooku.