Novi ukrajinski dron skriva operatere daleko od bojišta i omogućuje satelitski navođene udare iz bilo koje točke u svijetu

Pouka naučena na ukrajinskom bojištu potaknula je razvoj nove ukrajinske bespilotne letjelice osmišljene za rješavanje jednog ključnog problema - zaštite operatera dronova uz istodobno povećanje dosega djelovanja izvan ograničenja klasičnog upravljanja putem radio signala.

Ukrajinska obrambena tehnološka tvrtka Martyn Tech predstavila je Adis, teški kvadkopter namijenjen napadima, preciznom postavljanju mina i logističkoj opskrbi. Za razliku od tradicionalnih sustava koji zahtijevaju da se operateri nalaze u blizini bojišta, Adisom se može upravljati s bilo koje lokacije putem satelitske komunikacijske veze, prenosi portal Defence Blog.

Prema navodima tvrtke Martyn Tech, platforma je razvijena kao odgovor na zahtjeve ukrajinskih postrojbi na prvoj liniji bojišta, u vrijeme kada se ratovanje dronovima razvilo izvan mogućnosti koje pružaju zemaljske radijske komunikacije.

Eliminiranje rizika po operatere dronova

Većina dronova na bojištu ovisi o izravnoj radijskoj vezi, što ograničava djelovanje na udaljenost od 10 do 30 kilometara od operatera, ovisno o uvjetima. Takav je zahtjev ukrajinske posade dronova izlagao opasnosti od otkrivanja jer ruske snage koriste sustave za praćenje radijskih frekvencija.

Korištenjem satelitskih mreža umjesto izravne radijske komunikacije Adis uklanja to zemljopisno ograničenje i omogućuje pilotima djelovanje daleko od ugroženih područja.

"Adis nije samo novi dron, već logičan razvoj naše linije proizvoda. Stvoren je kao izravan odgovor na zahtjeve s bojišta za izvođenje složenih napadnih zadaća, postavljanje mina i logističke operacije u uvjetima ograničenog radijskog horizonta. Dron je također uključen u borbene scenarije koji će neprijatelju nanijeti kritične gubitke, no o njima ćemo moći govoriti tek nakon naše pobjede", rekao je Illia Samoškin šef tvrtke Martyn Tech.

Nosivost, doseg i prilagodljivost zadaćama

Martyn Tech navodi kako je Adisov standardni borbeni radijus 20 kilometara, uz nosivost tereta do 12 kilograma. Tijekom ispitivanja dron je preletio 20 kilometara noseći 12 kilograma tereta te 50 kilometara s teretom od 3 kilograma. Autonomija leta iznosi približno jedan sat po punjenju baterije, dok ukupni doseg ovisi o kapacitetu baterije.

Platforma se može brzo prilagoditi za napadne zadaće, postavljanje mina ili dostavu vode, hrane, medicinskih potrepština i streljiva.

Nazvan premaa poginulom vojniku

Dron nosi ime pripadnika ukrajinske 72. zasebne mehanizirane brigade, poznatog pod pozivnim znakom Adis, koji je poginuo braneći Ukrajinu u Donjeckoj oblasti u lipnju 2022. godine.

Optimiziran za noćne operacije, Adis krstari brzinom od 65 km/h, djeluje na uobičajenoj visini od 400 metara, postiže najveću brzinu od 90 km/h te koristi dvostruki sustav kamera koji može otkriti ciljeve na udaljenosti od 600 metara danju i 150 metara noću.