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Novi ukrajinski dron skriva operatere daleko od bojišta i omogućuje satelitski navođene udare iz bilo koje točke u svijetu

Piše B. V., 04. lipnja 2026. @ 08:48 komentari
Ukrajinski dron Adis
Ukrajinski dron Adis Foto: Martyn Tech
Novi ukrajinski dron Adis koristi satelite za upravljanje na daljinu, širi domet djelovanja i omogućuje precizne vojne misije, istovremeno držeći operatere daleko od linije bojišta.
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