Mladić prijetio da će ubiti 14-godišnjakinju djevojku: Vikao da je sin poznatog ubojice

Općinsko državno odvjetništvo u Rijeci podignulo je optužnicu protiv 19-godišnjeg N. T. zbog prijetnji 14-godišnjakinji s kojom je bio u vezi.

Tužiteljstvo ga tereti da je 1. kolovoza prošle godine u Opatiji pod utjecajem opijata prijetio maloljetnici da će je ubiti kao i njezinu majku, piše Index.

N. T. se navodno razljutio jer mu nije htjela dati novac za koji je tvrdio da mu duguje te jer ga je, kako je vjerovao, prijavila policiji. Tereti ga se da ju je vrijeđao, nazivao pogrdnim imenima i rekao joj da će je ubiti ako završi u zatvoru.

U optužnici se navodi i da je djevojci rekao kako mu je otac Ivan Dvorski, osuđeni trostruki ubojica poznat pod nadimkom "Riječki Psiho", koji trenutno služi maksimalnu kaznu od 40 godina zatvora. Dvorski je 2007. ubio troje ljudi u neboderu na riječkoj Vežici te potom zapalio stan kako bi uništio dokaze.

N.T. je djevojci dao tabletu i rekao joj da se ubije, a potom inzistirao da odu do njezina doma gdje je ponovio prijetnje da će ubiti nju i njezinu majku kada izađe iz zatvora.

Okrivljenik je tijekom ispitivanja negirao kazneno djelo, tvrdio je da djevojka i njezina majka imaju problema s alkoholom i drogama te da je ona inzistirala na vezi, što je on odbijao.

Maloljetna žrtva je opisala prijetnje, a majka je navela da je kći bila vidno uznemirena, tresla se i plakala.

O optužnici će odlučivati Općinski sud u Rijeci.