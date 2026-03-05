Amerika testirala raketu "sudnji dan": Može pogoditi bilo koje mjesto na Zemlji

SAD su u utorak navečer testirale balističku raketu "sudnjeg dana" kod obale Kalifornije, usred žestokog sukoba na Bliskom istoku.

Balistička raketa Minuteman III, koja može nositi nuklearne bojeve glave 20 puta snažnije od atomske bombe bačene na Hirošimu, lansirana je iz svemirske baze Vandenberg u blizini Santa Barbare u 23 sata.

Nenaoružana raketa, poznata kao GT 254, pogodila je ciljanu metu u blizini Maršalovih otoka u zapadno-središnjem Tihom oceanu, prema američkim svemirskim snagama.

Zapovjedništvo zračnih snaga za globalni udar kaže da je raketa ispaljena kako bi se "provjerila učinkovitost, spremnost i točnost".

"[To] nam je omogućilo da procijenimo performanse pojedinačnih komponenti raketnog sustava", rekla je u priopćenju za javnost potpukovnica Karrie Wray, zapovjednica 576. eskadrile za probno letenje.

Probno lansiranje dogodilo se samo nekoliko dana nakon što su SAD i Izrael napali Iran, ubivši vrhovnog vođu nacije, ajatolaha Alija Hamneija, u njegovom kompleksu u Teheranu, što je izazvalo rat u regiji. Predsjednik Trump kasnije je obećao pojačati napade na Iran, upozoravajući: "Veliki dolazi."

Zapovjedništvo zračnih snaga za globalni udar izjavilo je da je probno lansiranje bilo rutinsko i planirano godinama unaprijed te nije odgovor na aktualna svjetska događanja.

SAD su ranije testirale Minuteman III u studenom prošle godine.

Minuteman III je raketa sposobna za nuklearno oružje, opremljena jednom visokopreciznom raketom za ponovni ulazak u svemir Mark-21. Ima domet od 13.000 kilometara, što znači da može dosegnuti bilo koju točku na Zemlji. Ova raketa dio je američke nuklearne trijade.

To je jedina američka nemobilna, silosna, kopnena balistička raketa sposobna za nošenje nuklearnog oružja, piše NDTV.

Naziva se "raketa sudnjeg dana", jer nakon ispaljenja, Zemlja više ne bi bila pogodna za život zbog radijacijskog otpada posvuda.