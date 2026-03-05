Obavijesti Foto Video Pretražite
AMERIČKA NUKLEARNA TRIJADA

Amerika testirala raketu "sudnji dan": Može pogoditi bilo koje mjesto na Zemlji

Piše V. S., 05. ožujka 2026. @ 11:10 komentari
Minuteman III raketa
Minuteman III raketa Foto: Afp
Sjedinjene Američke Države su testirale nenaoružanu interkontinentalnu balističku raketu Minuteman III, nazvanu "raketa sudnjeg dana".
  1. Napetosti i razaranja na Bliskom istoku u tijeku
    Šesti dan rata

    VIDEO Novi incident na Cipru! Dronovi pogodili Azerbajdžan, Španjolska u Sredozemlje šalje moćnu fregatu
  2. Granični prijelaz Bajakovo
    MINISTARSTVO VANJSKIH POSLOVA

    Srbija upozorila građane: "U Hrvatsku samo u slučaju krajnje potrebe"
  3. Rijeka - Hajduk
    Bolan poraz

    FOTO Ovo je Hajduk objavio nakon šokantnog ispadanja iz Kupa
