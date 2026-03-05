Fico pokazao tajne satelitske snimke: "Zelenski dokazivo laže"

Slovački premijer Robert Fico izjavio je da ima satelitske snimke koje dokazuju da naftovod Družba, kojim se ranije isporučivala ruska nafta, nije oštećen.

"Uz iznimku jednog malog spremnika, glavna trasa naftovoda Družba nije oštećena. Dakle, predsjednik Volodimir Zelenski dokazivo laže. Mislio je da će na taj način ucijeniti Slovačku i Mađarsku, iako ne znam što želi postići od nas", poručio je u srijedu Fico.

Novinarima je, kako pišu slovački mediji, pokazao samo dio snimki, tvrdeći da su fotografije klasificirane i da se ne mogu dijeliti. Naftovod Družba prolazi kroz Ukrajinu, a prethodno se njime ruska nafta isporučivala u Mađarsku i Slovačku, čak i za vrijeme rata u Ukrajini.

Kijev objavio da je oštećen u ruskom napadu na zapadnu Ukrajinu krajem siječnja, a Fico je 27. veljače ustvrdio da slovačka obavještajna služba "potvrđuje da naftovod nije oštećen i da ništa ne sprječava tranzit nafte".

Slovačka i Mađarska nisu pružile dokaze koji bi potkrijepili njihove tvrdnje da je Ukrajina namjerno zaustavila tranzit, a kao odgovor na optužbe, savjetnik ukrajinskog predsjednika Dmitro Litvin, poručio je da je Ukrajina pozvala Fica da o tim "ozbiljnim pitanjima" razgovaraju osobno, umjesto putem društvenih mreža.

Slovačka je najavila da će obustaviti hitne isporuke električne energije Ukrajini kao odgovor na zaustavljene isporuke nafte, što je izazvalo kritike iz Kijeva.

"Ukrajina električnu energiju kupuje i ne dobiva je besplatno. Vlada Roberta Fica tako će samo uskratiti zaradu slovačkim tvrtkama, dok će Ukrajina tu električnu energiju nabaviti iz drugih izvora", rekao je glasnogovornik ukrajinskog ministarstva vanjskih poslova Heorhij Tihij za Kyiv Independent.

Mađarska i Slovačka također su obustavile izvoz dizela u Ukrajinu. Njihove se vlade često smatraju najsklonijima Kremlju unutar Europske unije - dok EU nastoji smanjiti ovisnost o ruskoj nafti, slovački i mađarski dužnosnici protive se toj politici.