Ovo su tražena zanimanja na Sajmu budućnosti: "Već tijekom studija pronađu firmu"

O svojoj karijeri i što sve za ostvarenje poslovne vizije moraju naučiti tisuće mladih s istoka Hrvatske iz prve su ruke doznali na "Sajmu mogućnosti – putokazu budućnosti" u Osijeku.

Vojska, medicina i građevina samo su neki od 50-ak izloženih struka i fakulteta.

"Mama mi je dala ideju, kako je ona bila u vojsci, rekla je da bi bilo dobro da prođem vojnu obuku da bi znala u životu kasnije. Pošto bih ja psihologiju htjela, da mogu kao vojni psiholog, to mi se sviđa", ispričala je Ana Blažević.

Kadetkinja Dora upoznala je zainteresirane sa smjerovima. Imali su priliku vidjeti i kako izgleda liječnički pregled prije vojne obuke i što je najbitnije.



Medicina je jedan fakulteta koji se može pohvaliti s popunjenom kvotom u prvom upisnom roku. A kako rastu radovi u građevinskom sektoru, zainteresiranost mladih je sve veća.



"Meni se jako sviđa, zanima me to područje i vidim da se u Osijeku jako puno toga gradi i da je to područje gdje ja mogu imati posao", rekla je Ana Brleković.

"Studenti već tijekom studija pronađu firmu", dodao je student Antonio Subašić.

