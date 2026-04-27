Inkluzivni dodatak: Objavljene nove upute za nasljednike

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je upute za nasljednike podnositelja koji su za života podnijeli zahtjev za priznavanje prava na inkluzivni dodatak, ali su preminuli prije donošenja konačne odluke o pravu.

Hrvatski zavod za socijalni rad uvodi i besplatni info telefon za korisnike koji traže dodatne informacije - 0800 200 090 - a može se zvati od ponedjeljka do petka od 8 do 15 sati).

Upute bi trebale pomoći nasljednicima mogu li zatražiti nastavak ili obnovu postupka i kome se trebaju obratiti te koja je dokumentacija potrebna.

Nasljednici podnositelja zahtjeva za inkluzivni dodatak mogu zatražiti nastavak ili obnovu postupka za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. Ključni dokument je rješenje o nasljeđivanju, odnosno dokaz o pokrenutom ostavinskom postupku u slučajevima u kojima isti nije proveden. Bitno je napomenuti da podaci o nasljednicima preminulih osoba nisu dostupni HZSR-u, stoga se postupci ne mogu pokrenuti bez navedene dokumentacije.

Kada je riječ o rokovima, Zakon o upravnom postupku propisuje rok od 30 dana u odnosu na dan saznanja za mogućnost nastavka ili obnove postupka (tzv. subjektivni rok) ili najduži rok od 3 godine od početka samog postupka (tzv. objektivni rok). Subjektivni rok počinje teći od kada je stranka izjavila da je saznala da može zatražiti nastavak ili obnovu postupka, a objektivni od dana pravomoćnosti rješenja kojim je dovršen postupak za koji se traži obnova.

Nasljednici se s pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju obraćaju Hrvatskom zavodu za socijalni rad prema mjestu prebivališta osobe za koju se vodio postupak za ostvarivanje prava na inkluzivni dodatak. Pravomoćno rješenje je važno radi dokazivanja pravnog interesa, ali i dokazivanja statusa nasljednika.

Ako nemaju rješenje o nasljeđivanju trebaju pokrenuti ostavinski postupak i dostaviti dokaz (potvrdu) o njegovom pokretanju.

Postupak, čiji nastavak ili obnovu su zatražili nasljednici, dovršit će se prema raspoloživoj medicinskoj dokumentaciji, kojom će se utvrditi je li preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak.

Ukoliko se utvrdi da je preminula osoba imala pravo na inkluzivni dodatak, donosi se rješenje o priznavanju prava u iznosu pripadajuće razine inkluzivnog dodatka za razdoblje od dana podnošenja zahtjeva do dana smrti osobe.

Nasljednici pravomoćno rješenje o inkluzivnom dodatku prijavljuju kao naknadno pronađenu imovinu u slučajevima u kojima je ranije proveden ostavinski postupak i posjeduju rješenje o nasljeđivanju. U slučajevima u kojima ostavinski postupak nije dovršen, nasljednici pravomoćno rješenje o inkluzivnom dodatku prijavljuju kao ostavinsku imovinu ostavitelja.

S pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju ili o nasljeđivanju naknadno pronađene imovine, nasljednici se obraćaju područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad koji je donio rješenje, radi isplate potraživanja.

Ako nasljednici nisu zadovoljni rješenjem, imaju pravo žalbe.

Pročitajte i ovo NEDOPUSTIVO SPORO Gotovo dvije godine čeka inkluzivni dodatak: "Čekaju li oni da mi svi pokrepamo?"

Pročitajte i ovo IMAŠ PRAVO, OSTVARI GA! Tko ima pravo na inkluzivni dodatak i koliko iznosi naknada AŽURIRANO

Nasljednici se obraćaju Područnom uredu Hrvatskog zavoda za socijalni rad:

ako je podnositelj predao zahtjev Hrvatskom zavodu za socijalni rad za ostvarivanje inkluzivnog dodatka, ali je preminuo prije donošenja rješenja,

ako nakon smrti nisu podnosili žalbu Hrvatskom zavodu za socijalni rad ili Ministarstvu te nisu pokretali upravni spor,

ako je pokrenut postupak pred Upravnim sudom.

Radi dobivanja kvalitetnije usluge organiziran je pozivni centar, u kojem će iskusni socijalni radnici biti dostupni za sva dodatna pitanja, poručuju iz Ministarstva.