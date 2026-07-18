"Ušna markica je kao šasija automobila": Ministar o slučaju koji je podigao prašinu

S ministrom poljoprivrede Davidom Vlajčićem o situaciji oko afričke svinjske kuge razgovarala je novinarka Dnevnika Nove TV Matea Drmić.

Ministar je pojasnio situaciju koja se dogodila na farmi kod Varaždina gdje je zatečen kamion s više od 330 neoznačenih svinja. Vlasnik tih svinja kaže da je imao svu dokumentaciju, ali ne poriče propust zbog markica koje životinje nisu imale.

"Sa registriranog objekta su otpljemljene na drugi registrirani objekat, jedini propust koji je napravio moj djelatnik je taj što nije stavio markice na uši svinje", branio se uzgajivač.

Smatra da ga se po zakonu trebalo kazniti, ali ne i eutanazirati mu svinje.

Sa konferencije za medije oko ovog slučaja ministar Vlajčić je poslao oštre poruke koje je ponovio i u razgovoru za Dnevnik Nove TV. Ponovno je istaknuo kako se ova situacija nije smjela dogoditi i naglasio kako se ozbiljnost situacije ne smije umanjivati.

"Nešto se može smatrati, a nešto kaže zakon. Kontinuirano u prošloj godini komuniciramo o ilegalnim radnjama, o propustima, svjesnim, namjernim. Ovo je najbolji primjer, što cijelo vrijeme govorimo, o velikim ilegalnim radnjama na terenu, nezakonitim premještanjima i upravo je to današnji slučaj. Zaista nešto neprihvatljivo i nedopustivo. Imamo jedan filmski scenarij i to ne treba ublažavati, treba svatko preuzeti odgovornost prema onim svinjogojcima koji trpe sve ovo, kojima su životinje eutanazirane, nitko ne zaslužuje ovako se ponašati", kazao je ministar.

Pojasnio je da su za 700 svinja ispisane svjedodžbe veterinarske tehničarke, koja je koristila potpis veterinara koji nije bio ondje.

"To je danas utvrđeno zapisnikom veterinarske inspekcije. 330 svinja je zabilježeno u kamionima, na kraju ih je 341 pronađena. Ove ostale svinje navodno nisu bile upućene na put, no možemo se samo zapitati koliko je onda u tim drugim kamionima trebalo biti svinja", kazao je ministar.

Na opasku novinarke kako je jasno da je vlasnik htio skloniti svinje jer je od danas njegovo područje pod zonom zabrane, a kako je riječ o najvećem proizvođaču crne slavonske svinje u Hrvatskoj, pitala je ministra nije li čudno da se vlasnika nije kontaktiralo i provjerilo porijeklo svinja.

"Vlasnik je zatečen, odnosno kamioni i njegovi ljudi, u ilegalnom premještanju svinja, on je dakle predmet istrage veterinarske inspekcije koja je to zatekla, oni su ga kontaktirali kada su procjenili da je to potrebno. U prvim trenutcima nije se znalo čije su svinje, pričamo o ušnim markicama koje su svinje morale imati. Ušna markica je kao šasija automobila, što znači imati dokumentraciju u automobili, a prekucanu šasiju?", pita se ministar.

Ponavlja kako se radi o nečem što se nije smjelo dogoditi.

"Propisi su tu da se po njima postupa, ovo je nedopustivo. Nema te mjere koja će rješiti ovo ako ne preuzmemo odgovornost", poručio je ministar.

Kazao je kako se svakodnevno komunicira s ljudima.

"Ne dopuštam reći da je komunikacija loša, svaki dan kominicramo, svinjogojci su za stolom svaki dan. Ja sam iza njih, tu su programi pomoći, naknade za izmaklu dobit, naknade štete zbog eutanazije. Pozivam sve da junački stanu i osude ovakve slučajeve kao veterinar danas kod Varaždina. Sustav je uz vas, vjerujte nam", poručio je ministar svinjogojcima.