Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
izvanredna konferencija

Otkriveni novi slučajevi zaraze, ministar Vlajčić: "Jedan čovjek možda je spriječio katastrofu"

PišeK. Č., 18. srpnja 2026. @ 10:43 komentari
David Vlajčić
David Vlajčić Foto: Marin Franov/Cropix
Ministar David Vlajčić predstavio je trenutačno stanje s afričkom svinjskom kugom.
Dodajte DNEVNIK.hr u omiljeni Google izvor
Najčitanije
  1. Velika plaža, Ulcinj, Crna gora
    Ne trebate ostavljati ručnike

    Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
  2. Dunav - 2
    Stručnjaci zabrinuti

    Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
  3. Požar u Norveškoj - 5
    DRAMA U NORVEŠKOJ

    FOTO Vatrena stihija na sjeveru: Više od 50 kuća potpuno uništeno u požaru, stotine ljudi bježe pred buktinjom
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije najkomentiranije
Geopark Viški arhipelag raspisao natječaj za izvršnog direktora ili direktoricu
na našem otoku
Raspisan natječaj za posao: Nude plaću od 3600 eura, a subvencioniraju i stanovanje
HAK: promet pojačan prema moru
Gužve prema moru
VIDEO Auto se zapalio na A1, gotovo u potpunosti je izgorio: Stvorila se velika kolona
Otkriveni novi slučajevi zaraze, Vlajčić upozorio: "Prsten zaraze približava se najvećim proizvodnim sustavima"
izvanredna konferencija
Otkriveni novi slučajevi zaraze, ministar Vlajčić: "Jedan čovjek možda je spriječio katastrofu"
Stiže nova promjena vremena: Očekuju se pljuskovi i grmljavina, nastavlja se i nakon vikenda
olujno nevrijeme
Stiže nova promjena vremena: Očekuju se pljuskovi i grmljavina, nastavlja se i nakon vikenda
Tragedija u okolici Zagreba: Dijete se utopilo tijekom igre u dvorištu
Užas
Tragedija u okolici Zagreba: Dijete se utopilo tijekom igre u dvorištu
Ukrajinci zasuli dronovima Moskovsku oblast: Ruski trgovački div u plamenu
veliki napad
Ukrajinci zasuli dronovima Moskovsku oblast: Ruski trgovački div u plamenu
Dunav na povijesnom minimumu: Niske vode otkrivaju bombe i plovila
Stručnjaci zabrinuti
Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
Veliki požar na jugu Norveške: Izgorjelo više od 50 kuća, stotine ljudi evakuirano
DRAMA U NORVEŠKOJ
FOTO Vatrena stihija na sjeveru: Više od 50 kuća potpuno uništeno u požaru, stotine ljudi bježe pred buktinjom
Vrijeme sutra nestabilno: Mogući grmljavinski pljuskovi, uskoro će i zahladiti
Vrijeme sutra
Uskoro predah od vrućina: U subotu je lokalno moguće i olujno nevrijeme
HZJZ: Prijavljene 63 sumnje na nuspojave cijepljenja
Oglasili se iz Registra
Objavljeni novi podaci o nuspojavama cjepiva u Hrvatskoj: Evo koliko ih je prijavljeno i nakon kojih cjepiva
Rijeka čeka novi autobusni kolodvor: Radovi kasne, grad razmatra penale
Još jedan rok
Obnova kolodvora koji se čeka godinama kasni, Grad razmatra i kaznu: "Nemamo gdje sjesti, strašno"
Splitske ambulante pune djece, širi se impetigo, zaraza slatkih krasti
Liječnica uputila upozorenje
Ambulante u gradu na obali pune djece: Brzo se širi neugodna zaraza
Pametne klupe spremne su za otpad 9
IDEJA OD MILIJUN EURA
Nekoć su bile ponos gradova, diljem zemlje prodane su tisuće komada. Sada su spremne za otpad: "Nije se pokazalo..."
Miletić kritizirao Rinčić zbog uklanjanja HOS-ova grba 6
JAVNO PRIZNANJE
Miletić se žestoko pokajao zbog svoje odluke: "Sram me do kosti... Nikad više takvog promašaja"
Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića, evo za što ga se tereti 4
ODLUKA ŽUPANIJSKOG SUDA
Potvrđena optužnica protiv Ivice Todorića, evo za što ga se tereti
Dunav na povijesnom minimumu: Niske vode otkrivaju bombe i plovila 4
Stručnjaci zabrinuti
Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
Plenković prelomio: "Više nemam povjerenja u Kundida, to što je napravio je potpuno nezrelo" 4
OLAKŠAO DUŠU
Plenković otvoreno: "Više nemam povjerenja u Kundida! A oporba je običan putujući cirkus"
Uzbuna u bolnicama: Sindikati upozoravaju da nema tko čistiti odjele, spremačice rade prekovremeno za 850 eura 3
MANJAK ČISTAČICA
Dramatičan apel iz bolnica: "U 10 dana čišćenja apartmana zarade cijelu mjesečnu plaću, na natječaje se nitko ne javlja"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Dunav na povijesnom minimumu: Niske vode otkrivaju bombe i plovila
Stručnjaci zabrinuti
Na Dunavu izmjeren najniži vodostaj u povijesti: Rijeka otkrila tragove krvave povijesti
Veliki požar na jugu Norveške: Izgorjelo više od 50 kuća, stotine ljudi evakuirano
DRAMA U NORVEŠKOJ
FOTO Vatrena stihija na sjeveru: Više od 50 kuća potpuno uništeno u požaru, stotine ljudi bježe pred buktinjom
Vrijeme sutra nestabilno: Mogući grmljavinski pljuskovi, uskoro će i zahladiti
Vrijeme sutra
Uskoro predah od vrućina: U subotu je lokalno moguće i olujno nevrijeme
show
Thalia se fotografirala u bikiniju 0:29 16
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
Eric Bass iz grupe Shinedown se povlači zbog brige o mentalnom zdravlju 0:33 8
morao se povući s turneje
Potresno priznanje poznatog glazbenika: "Doživio sam ozbiljan mentalni slom"
Preminula Brenda Fricker
baš tužna vijest
Preminula žena s golubovima iz omiljenog božićnog filma, ni u stvarnosti nije imala lagan život
zdravlje
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Piše nutricionistica
Banana i visoki tlak: Koliko ih zapravo treba pojesti da bi imale učinak?
Neočekivano otkriće o kontracepcijskim pilulama: Povezane su sa zdravijim mozgom u starijoj dobi
Iznenađujući rezultati nove studije
Neočekivano otkriće o kontracepcijskim pilulama: Povezane su sa zdravijim mozgom u starijoj dobi
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
Zarazna infekcija koja pogađa djecu
Impetigo: Prijenos, komplikacije i liječenje – sve je tu!
zabava
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Čovječe!
Snimili susret mačke i kobre, napeto sučeljavanje gleda se u jednom dahu
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Jao…
Naručio dizalicu s Temua, pogledajte što je na kraju dobio
Sestre htjele karikaturu, njihova reakcija na brutalni crtež je neprocjenjiva
LOL
Sestre htjele karikaturu, njihova reakcija na brutalni crtež je neprocjenjiva
tech
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
Nova pravila od studenoga
Koristite WhatsApp? Napravite sigurnosnu kopiju podataka ili se pozdravite s njima
sport
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Poljski turistički huligani opet uništavali Torcidine grafite u srcu Dalmacije, pojavila se i fotografija mladića
sramotna akcija
Poljski turistički huligani opet uništavali Torcidine grafite u srcu Dalmacije, pojavila se i fotografija mladića
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
ušli u povijest
Pustili mu Ljiljane na povijesnom meču u Umagu: "Ovo je prvi put da mi se takvo nešto dogodilo"
tv
Daleki grad: Hoće li pristati na njegov zahtjev?
DALEKI GRAD
Hoće li pristati na njegov zahtjev?
Tajne prošlosti: Potjera za njim se ipak nastavlja
TAJNE PROŠLOSTI
Potjera za njim se ipak nastavlja
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan 0:56
TAJNE PROŠLOSTI
Tajne prošlosti: Jako se brine za njega i želi da bude oprezan
putovanja
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor 8
15 pitanja
Novi kviz općeg znanja: Za one koji uvijek imaju pravi odgovor
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
Mali raj
Ljeto u mobilnim kućicama: Četiri ponude za odmor uz more, bazene i sadržaje za cijelu obitelj
novac
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
Povoljno
Dvorac u Zagorju na aukciji. Početna cijena 1,46 milijuna eura
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
10 godina Addiko banke
"Najteže je bilo vratiti povjerenje", Mario Žižek, predsjednik uprave Addiko banke
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
Cijena, prava sitnica
Kinezi u Srbiji iskopali rekordnu količinu zlata i sve prodali jednom kupcu
lifestyle
Najljepše pješčane plaže u Hrvatskoj 10
RAJSKA MJESTA
Nije bilo lako izabrati, ali evo ih: 10 najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj
70 imena za djevojčice od samo četiri slova
KRATKA I ZVUČNA
Bela, Lara, Hana, Iris… 70 lijepih imena od samo četiri slova za djevojčice
Ponuda hlača širokih nogavica na sniženju 16
UVIJEK OMILJENE
Hlače na sniženju: 15 modela koji se nose i po najvećim vrućinama, najjeftinije su 9,99 eura
sve
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara čeka vas ovog ljeta na toplom jugu
Ne trebate ostavljati ručnike
Jadranska Copacabana: Pješčana plaža duga 13 kilometara na koju može stati čak 150 tisuća kupača
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Nije im se svidjelo
Argentinski junak izjavom navukao bijes navijača, spomenuo i Hrvatsku: "Kakav si ti idiot"
Thalia se fotografirala u bikiniju 0:29 16
Kraljica!
Zar stvarno ima 55 godina? Na fotkama u kupaćem bi joj pozavidjele i mnogo mlađe kolegice!
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene