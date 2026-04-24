Miletić: "Podižem prijavu, ministarstvo je firmi, a ne savezu, dalo 720.000 eura"

Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je u petak podizanje kaznene prijave protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza tvrdeći da ima dokumente koji dokazuju nepravilnosti u radu tog saveza.

Miletić je istaknuo kako je Hrvatski stolnoteniski savez osnovao tvrtku koja se zove Hrvatski stolnoteniski savez.

"Uplate za sve velike međunarodne turnire, za hotele i kotizacije svi strani savezi za svoje igrače, trenere i osoblje uplaćuju u tu tvrtku, a ne u Hrvatski stolnoteniski savez”, rekao je.

"DORH-u bi trebalo biti zanimljivo. Još je zanimljivije da je direktor tvrtke Renato Čengić koji je i predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza. Čovjek koji je predsjednik Hrvatskog stolnoteniskog saveza osnuje firmu koja se zove Hrvatski stolnoteniski savez. On je direktor i predsjednik”, istaknuo je Miletić.

U tvrtku, a ne savez, išle su i uplate svih stranih saveza kada se lani organiziralo Europsko prvenstvo za seniore u Zadru, naveo je Miletić dodajući da je dobit s tog turnira bila 250 tisuća eura, a rashodi su iznosili milijun i 410 tisuća eura što je vidljivo, kaže, iz zapisnika sa Skupštine Hrvatskog stolnoteniskog saveza.

"Ministarstvo nadležno za sport dalo je 720.000 eura. Možete misliti kako će se osjećati sada neki sportaši drugih sportova kad Ministarstvo ovoj firmi, ne savezu, daje 720.000 eura. Grad Zadar je dao 120.000 eura i ostali sponzori 303.000 eura za ovaj turnir. Ono što je zanimljivo, nema objavljenog ispisa troškova. Nije javnosti poznato kome je što plaćeno. Dakle, niti jedno detaljno financijsko izvješće za tvrtku, za firmu Hrvatski stolnoteniski savez, iako je vlasnik tog društva Hrvatski stolnoteniski savez”, rekao je Miletić.

Osvrnuo se i na izjave predsjednika HSTS-a Zorana Primorca koji je rekao kako u Savezu radi kao volonter, a na skupštini je jednoglasno izglasana odluka da mu se isplati nagrada od 10 tisuća eura iako to nije bilo planirano u troškovima za tu godinu, što znači, zaključuje Miletić "da se nekome trebalo uzeti”.

"Kome je uzeto? Možda djeci za kvalitetne pripreme, odlazak na međunarodne kampove i turnire”, upitao se.

"Molim gospodina Turudića da pokrene izvide"

Podsjetio je kako je Državni ured za reviziju još 2021. godine ustanovio da je od 156 putnih naloga, njih 155 nevažećih, da nema dokaza da je do putovanja došlo, ali je svejedno isplaćeno 196 tisuća kuna. Revizija je, nastavio je, utvrdila i da nema dokaza da je na pravilan način uopće osnovano društvo.

"Ovim putem kao saborski zastupnik molim gospodina Turudića da pokrene izvide u Hrvatskom stolnoteniskom savezu. Dosta je ovdje upitnika i stvari koje treba razriješiti”, tvrdi Miletić.

Rekao je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv Hrvatskog stolnoteniskog saveza iako DORH svaki zastupnički govor u Saboru mora uzeti u obzir. Građane je pozvao na izbore kako bi se ugušila sistemska korupcija optuživši premijera Andreja Plenkovića da je na vrhu te hobotnice.