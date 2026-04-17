Turudić: "DORH provodi istragu u dva sportska saveza". Oglasio se i HOO

"Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) postupa u predmetima u svezi dva sportska saveza", odgovorio je u petak navečer na Hinin upit glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
Tragični kraj
Nestala prije četiri dana: Njezino tijelo pronađeno kod otočića Ošljaka
Donosi Provjereno
Sudili pogrešnom čovjeku i proglasili ga krivim: Poznati je glumac 15 godina govorio – "Ali to nisam ja!"
Oprez
Nova prijevara se širi Hrvatskom: Ne nasjedajte na ovaj poziv i molbe, mogli biste ostati bez puno novca
O kojim je savezima riječ, Turudić nije precizirao.
Komentar glavnog državnog odvjetnika Hina je zatražila nakon neslužbenih informacija da će policija po nalogu DORH-a pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i HOO.
"Povodom navoda objavljenih u više medija kako policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svim sportskim savezima u Republici Hrvatskoj, radi objektivnog informiranja javnosti, izvješćujemo da je državno odvjetništvo naložilo provođenje izvida zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela u samo dva sportska saveza", potvrdio je i DORH.
Večernji list ranije je prenio Turudićev odgovor da se "izvidi u povodu podnesenih kaznenih prijava provode protiv pojedinaca u Hrvatskom skijaškom savezu i Hrvatskom judo savezu".
Oglasio se HOO
Hrvatski olimpijski odbor (HOO) demantirao je u petak medijske napise o navodnim policijskim aktivnostima prema nacionalnim sportskim savezima, istaknuvši da je riječ o pogrešnoj interpretaciji, te su poručili da su otvoreni za suradnju s nadležnim institucijama.
U priopćenju navode da su svim nacionalnim sportskim savezima proslijedili dopis temeljem zastupničkog pitanja koje je u Hrvatskom saboru postavila zastupnica Marijana Puljak.
Zastupnica Puljak iz stranke Centar uputila je nedavno ministru turizma i sporta opsežan set zastupničkih pitanja vezanih uz nadzor nad trošenjem javnog novca u sportu.
Povod su, kako je navela, kontroverze u Hrvatskom skijaškom savezu, koje su otvorile šire pitanje transparentnosti financiranja nacionalnih sportskih saveza i uloge krovnih sportskih udruženja.
Puljak je pritom tražila dostavu podataka u strojno čitljivom obliku kako bi bili dostupni za javnu analizu, ističući da "javni novac mora biti javno provjerljiv".
Dio medija u petak je navečer objavio neslužbenu informaciju da će policija po nalogu Državnog odvjetništva pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i krovnom Hrvatskom olimpijskom odboru.
No, iz HOO-a naglašavaju da se ne radi ni o kakvim policijskim radnjama, niti o postupanju tijela kaznenog progona.
Dodaju da stoje na raspolaganju za sve medijske upite te za suradnju s nadležnim institucijama, sportskim i državnim, uz punu otvorenost za dodatne upite i eventualne oblike nadzora.