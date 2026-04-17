Turudić: "DORH provodi istragu u dva sportska saveza". Oglasio se i HOO

"Državno odvjetništvo Republike Hrvatske (DORH) postupa u predmetima u svezi dva sportska saveza", odgovorio je u petak navečer na Hinin upit glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

O kojim je savezima riječ, Turudić nije precizirao.

Komentar glavnog državnog odvjetnika Hina je zatražila nakon neslužbenih informacija da će policija po nalogu DORH-a pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i HOO.

"Povodom navoda objavljenih u više medija kako policija, po nalogu DORH-a, pokreće izvide u svim sportskim savezima u Republici Hrvatskoj, radi objektivnog informiranja javnosti, izvješćujemo da je državno odvjetništvo naložilo provođenje izvida zbog sumnje u počinjenje kaznenih djela u samo dva sportska saveza", potvrdio je i DORH.

Večernji list ranije je prenio Turudićev odgovor da se "izvidi u povodu podnesenih kaznenih prijava provode protiv pojedinaca u Hrvatskom skijaškom savezu i Hrvatskom judo savezu".

Oglasio se HOO

Hrvatski olimpijski odbor (HOO) demantirao je u petak medijske napise o navodnim policijskim aktivnostima prema nacionalnim sportskim savezima, istaknuvši da je riječ o pogrešnoj interpretaciji, te su poručili da su otvoreni za suradnju s nadležnim institucijama.

U priopćenju navode da su svim nacionalnim sportskim savezima proslijedili dopis temeljem zastupničkog pitanja koje je u Hrvatskom saboru postavila zastupnica Marijana Puljak.

Zastupnica Puljak iz stranke Centar uputila je nedavno ministru turizma i sporta opsežan set zastupničkih pitanja vezanih uz nadzor nad trošenjem javnog novca u sportu.

Povod su, kako je navela, kontroverze u Hrvatskom skijaškom savezu, koje su otvorile šire pitanje transparentnosti financiranja nacionalnih sportskih saveza i uloge krovnih sportskih udruženja.

Puljak je pritom tražila dostavu podataka u strojno čitljivom obliku kako bi bili dostupni za javnu analizu, ističući da "javni novac mora biti javno provjerljiv".

Dio medija u petak je navečer objavio neslužbenu informaciju da će policija po nalogu Državnog odvjetništva pokrenuti izvide u svim sportskim savezima i krovnom Hrvatskom olimpijskom odboru.

No, iz HOO-a naglašavaju da se ne radi ni o kakvim policijskim radnjama, niti o postupanju tijela kaznenog progona.

Dodaju da stoje na raspolaganju za sve medijske upite te za suradnju s nadležnim institucijama, sportskim i državnim, uz punu otvorenost za dodatne upite i eventualne oblike nadzora.