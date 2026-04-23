Iz saveza pokradeni milijuni, a oni se za medalje godinama odricali: "Ne znam da li da se smijemo ili plačemo..."

Navikli smo gledati USKOK-ove istražitelje pred raznim institucijama, kućama hrvatskih političara, poduzetnika, tvrtki. Baš poput hobotnice korupcija je svoje pipke u našoj domovini izgleda pružila baš u sve društvene pore. Pa i u sport!

"Pa mislim da je dobra situacija što se tiče sporta. Mislim loša je situacija što se to dešava, ali trebalo se početi raspetljavati to klupko. Iz ovog može samo dobro izaći", uvjeren je Vanja Peleš, svjetski prvak

Josip Glasnović, olimpijac poručuje: "Mislim da sredstva postoje, samo su možda krivo prenamijenjena".

Josip Glasnović - 2 Foto: Provjereno

Hrvatska ove godine ima rekordna izdvanjanja u iznosu od 193 milijuna eura za sportsku infrastrukturu, sportska udruženja, razvoj lokalnog sporta i sport djece i mladih. I sada saznajemo da je izvlačenje novaca bilo javnih, donatorskih ili sponzorskih namjenjenih sportu i sportašima postalo nacionalna disciplina za koju se do sad slabo znalo.

"Da, financirali smo sport u prošlosti, financirat ćemo u budućnosti. Mehanizme kontrole sredstava očito treba dignuti na višu razinu, želimo da alociranjem sredstava Hrvatska ima bolje rezultate", poručivao je premijer Andrej Plenković sredinom travnja.

Tonči Glavina, ministar turizma i sporta još je u ožujku rekao:

"Ja mogu reći i malo o osobnom osvrtu na ovo sve skupa, da sam strašno razočaran ovim svim što čitam i vidim jer znam koje napore radimo kao Vlada i ministarstvo da osiguramo najbolje mguće uvjete za svoje sportaše".

O svim ovim aferama ne želi, no rado je stala pred kameru Barbara Matić koja je prvi put u povijesti hrvatskog Juda osvojila olimpijsko zlato, kako bi nam ispričala u kojim uvjetima je došla do zlata.

Barbara Matić - 2 Foto: Provjereno

"Ja sam judo počela trenirati sa nepunih 7 godina kad sam krenula u prvi razred osnovne škole".

Nikada nije trenirala ni jedan drugi sport. Iz jednog atomskog skloništa preselili su u drugo. Kaže bilo je to pravo smetlište koje su preuredili u judo dvoranu.

"Tako da je taj klub stvarno bio u početcima kada sam krenula i dosta tih naših akcija su morali financirati i roditelji. Klub je ono koliko je mogao davao je, ali većinom je to sve bilo roditeljski", prepričava Matić.

Prisjetila se kako su u njezinu klubu mnoge sprave nastajale improvizacijom i snalažljivošću.

Barbara Matić - 1 Foto: Provjereno

"To je trener napravio svoju verziju jedne sprave. Kao na Endless rope se provuče konop. Može se više varijanta vezivanja. Onda znači kako ga zavežeš toliko je teško. Stojiš ispod i vučeš. To je malo za grip, za podlaktice vježba."

No ono što hvali je sustav stipendija. Prvu je dobila već u šestom razredu i od tada je to ono što je omogućilo da se potpuno posveti sportu. Uvjeti bi kaže svakako mogli biti bolji, ali ona ne zna za bolje i navikla je na ove.

"Na ne smijem to ni reći, ali meni je najdraže trenirati u toj teretani i vamo. Nekako sam se navikla tu, ali kad usporedite sa Francuskom, sa Japanom, Njemačkom, kakve su to dvorane, kakve su strunjače, grijanja. Ljeti je ovdje, a zato mi kad dođemo na neke pripreme ili negdje gdje je ekstremno vruće, mi smo na to navikli. Ili kad bude hladno, dođete 8 sati, led, ledneni i onda naviknete se na sve."

Od svih ovih afera po raznim savezima opći je dojam da u sportu kola jako puno novca. Krađa 30 milijuna eura iz skijaškog sveza zemlje koja poštenog skijališta nema, zvuči kao fora iz Alana Forda.

Amir Ljutić, tata Zrinke Ljutić kaže da mu je sve to šok.

"Ne znamo da li da se smjemo ili plačemo to je ono... stvarno je šok"

I ne, nije smiješno, tim više što istupaju roditelji djece koji su nakon što su ostvarili rezultate nisu dobili financijsku nagradu te medalje pod krinkom razvoja sporta, ali su i dobili odbijenicu istog tog Pavleka jer novca nema.

"William ga je pitao zbog čega kad sam sve rezultate napravio i više nego što treba, nema novaca, nema novaca...", prepričava Tatjana Vukelić, majka bivšeg skijaškog reprezentativca.

Tijekom godina zaista se dogodilo ogromno povećanje državnih izdvajanja za sport. Najveći dio novca kaskadno se spušta s Hrvatskog olimpijskog odbora na nacionalne saveze i druge saveze. Točnije njih 88. Najmanje ili gotovo ništa ne dobivaju klubovi u kojima se sportske nade stvaraju. Oni najviše ovise o jedinicama lokalne samouprave.

Od ronilačkog saveza, preko sumnjivih putnih naloga i nestalog novca za brod, do prijetnje da sportaši ostanu bez natjecanja - priču o kaosu, nepravilnostima i borbi sportaša pogledajte u prilogu reporterke Provjerenog, Eme Branice.