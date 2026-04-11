Elita u Balama, stiglo 500 njuški: "Standard opisuje idealnog psa, on ne postoji"

Među njima i Emanuel s jazavčarkom Tinom. Jedan od najmlađih sudionika. Ima tek 8 godina. Ali jako dobro zna što radi - misli da će i pobijediti!
"Jer može lijepo hodati, jer ide uz nogu, ima ravnu glavu i ravna leđa i lijepo stavljene noge", rekao je.
Strogo se gleda na svaki detalj.
"Najbitniji je tip, građa tijela, kretanje, a onda kasnije ide kondicija i zdravlje. On treba biti u skladu sa standardom. Nema idealnog, standard opisuje idealnog psa, idealan pas ne postoji. Mi gledamo ono što je najbolje na njemu i svaki put kad ocjenjujemo kažemo što je dobro na njemu, a što je lošije", objasnila je Nives Medunjanin Božičević, kinološka sutkinja.
