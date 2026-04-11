Elita u Balama, stiglo 500 njuški: "Standard opisuje idealnog psa, on ne postoji"

Crème de la crème pasmina iz cijelog svijeta okupila se u Balama. Međunarodno natjecanje privuklo je 500 pasa iz 15 zemalja, a svaki od njih nada se ponijeti titulu šampiona u svojoj kategoriji.

Među njima i Emanuel s jazavčarkom Tinom. Jedan od najmlađih sudionika. Ima tek 8 godina. Ali jako dobro zna što radi - misli da će i pobijediti!

"Jer može lijepo hodati, jer ide uz nogu, ima ravnu glavu i ravna leđa i lijepo stavljene noge", rekao je.

Strogo se gleda na svaki detalj.

"Najbitniji je tip, građa tijela, kretanje, a onda kasnije ide kondicija i zdravlje. On treba biti u skladu sa standardom. Nema idealnog, standard opisuje idealnog psa, idealan pas ne postoji. Mi gledamo ono što je najbolje na njemu i svaki put kad ocjenjujemo kažemo što je dobro na njemu, a što je lošije", objasnila je Nives Medunjanin Božičević, kinološka sutkinja.

