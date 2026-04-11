Eko katastrofa nadomak Zagreba: "Traje godinama, površine je preko 25 hektara

Aktivisti godinama upozoravaju, ekipa Provjerenog prije nekoliko godina dokazala je i kriminal s ilegalnim dovozom i zakopavanjem otpada - napadani su komunalni redari, postavljene kamere, poslane prijave svim institucijama, no devastaciji prirode nema kraja.

Ekipa Dnevnika Nove TV posjetila je ilegalni deponij u Kosnici, nedaleko od centra Velike Gorice i svjedočila divljem odlaganju otpada. Sve se zbiva većinom na državnoj, a dijelom i na privatnoj zemlji.

Josip Pavlović iz udruge Ekologija grada kaže, većinom je riječ o građevinskom otpadu koji je rezultat poslijepotresne obnove u Zagrebu: "Situacija je najgora, traje već godinama, površine je preko 25 hektara".

Državni inspektorat i redarstvo Velike Gorice počinitelje su uhvatili na djelu. Građani godinama šalju prijave policiji, Grad je protiv 20 osoba i tvrtki konačno podigao prijavu Državnom odvjetništvu lani, no i u tu - bez pomaka. Sve je došlo i do Sabora.

"Okvirna procjena je da se radi o području 300.000 kvadrata, Jakuševec je procjenjen na 500.000 kvadrata. Tu možemo pričati o pola milijuna tona", rekao je Jurica Jurjević, direktor VG Čistoće.

Pojedinci koji su na istom mjestu prije 20-ak godina uhvaćeni u ilegalnoj eksploataciji šljunka i odlaganju otpada bez dozvole, sada tvrde - sve što rade je po zakonu...

"Mislim da nema razloga da smo mi pod sumnjom, uostalom, imamo sve dozvole", poručio je jedan od vlasnika zemlje kojeg se povezuje s ilegalnim dovozom i zatrpavanjem otpada.

