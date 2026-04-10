Koliko pari hlača nosite na putovanje? U svakom slučaju ste u krivu, provjerite zašto

Kad je riječ o kategoriji broja kod imenica, većina njih ima i jedninu i množinu. No postoje i one koje imaju samo jedninu, koje se nazivaju singularia tantum, ali i one koje imaju samo množinu, kao što su hlače ili vrata, takozvane pluralia tantum.

Ako vam medovi iz uvoda zvuče neobično, to je zato što je imenica med singularia tantum, odnosno imenica koja nema množinu. Osim nje i dugih imenica koje označavaju tvar (drvo, mlijeko, voda, zrak), singularia tantum su i imenice koje označavaju skupinu (narod, policija, stado), apstraktne imenice (ljubav, starost, zdravlje, zloba) te vlastita imena (Ivan, Marija, Zagreb, Velebit). Dakle, nećemo reći medovi, dva zraka, tri zlobe ili Zagrebi.

Međutim, zasigurno ste nekad čuli da treba kupiti dvije vode ili da su u nečijem razredu dvije Marije, i to nije pogrešno. U određenim se značenjima od takvih imenica može tvoriti množina, npr. dvije vode u tom slučaju zapravo znače dvije boce vode ili dvije vrste vode.

Koliko je par hlača?

S druge strane, imenice koje se nazivaju pluralia tantum vjerojatno su vam poznatije – hlače, gaće, naočale, škare, vrata, leđa... Takve imenice nemaju oblik u jednini i tu nema dvojbe, ali i kod njih može doći do pogrešaka.

Na primjer, kako bi se naglasila jednina, često možemo čuti izraz jedan par hlača, no to nema smisla. Naime, imenica par označava dva podjednaka predmeta koja čine cjelinu, a hlače su jedan predmet.

Umjesto toga količinu kod imenica koje su pluralia tantum možemo izraziti brojevnim pridjevima (jedni/jedne/jedna, dvoji/dvoja/dvoje, troji/troja/troje, četvori/četvora/četvore). Dakle, pravilno je reći jedne hlače, jedne naočale, jedna vrata... Želimo li pak dati do znanja da imamo više komada, reći ćemo da imamo dvoje hlače (ne hlača), troje naočale, četvore gaće, dvoja vrata i sl.

Sad znate odgovor na uvodno pitanje, u redu je jesti med i slobodno ponesite jedne hlače na putovanje.

