Ovi brojevi u jeziku zbunjuju gotovo sve, provjerite griješite li i vi

Brojevi nisu rezervirani samo za matematiku, oni su posvuda – u satima koje gledamo, minutama koje brojimo, datumima koje pamtimo, porukama koje pišemo. Njima brojimo, uspoređujemo i određujemo redoslijed, no katkad mogu zadati glavobolju. Kao i druge promjenjive riječi (imenice, zamjenice, pridjevi), mijenjaju se po padežima – oni su, jednostavno rečeno, deklinabilni. I zato nisu izazov samo u matematici nego i u gramatici.

U praksi se često koristi tzv. okamenjeni akuzativ, npr. jednadžba s dvije nepoznanice, pojava u kojoj se brojevi ili imenice koriste u akuzativu iako bi trebali biti u drugom padežu. U takvim slučajevima bolje je upotrijebiti odgovarajući padežni oblik: jednadžba s dvjema nepoznanicama, ali to ćemo rastumačiti u nastavku.

Prvo podsjetimo – razlikujemo glavne i redne brojeve.

Koliko?

Glavni brojevi služe za označavanje količine. U njihovoj uporabi najčešće se griješi, osobito s brojevima dva, tri i četiri. Naime, brojevi od jedan do četiri sklanjaju se, i to na sljedeći način:

muški rod – jedan, jednog(a), jednom(u), jednog(a) za živo i jedan za neživo, jednom(e), jednim

ženski rod – jedna, jedne, jednoj, jednu, jednoj, jednom

srednji rod – jedno, jednog(a), jednom(u), jedno, jednom(e), jednim.

Svi za jednog, jedan za sve.

Brojevi dva, tri i četiri sklanjaju se kako je navedeno:

muški i srednji rod – dva, dvaju, dvama, dva, dvama, dvama

ženski rod – dvije, dviju, dvjema, dvije, dvjema, dvjema

svi rodovi – tri, triju, trima, tri, trima, trima

svi rodovi – četiri, četiriju, četirima, četiri, četirima, četirima.

U praksi to izgleda ovako:

Razgovarala je s dvjema prijateljicama.

Sastali su se predsjednici dviju zemalja.

Raspravljali smo o trima prijedlozima.

Sudjelovali smo na četirima projektima.

Iznimka je kada se dva, tri ili četiri nalaze iza prijedloga ili priloga, a ispred vremenske ili neke druge mjerne jedinice (sekunda, dan, godina, kilogram, litra...) – nije ih potrebno sklanjati:

Došao je prije dvije minute.

Sve je završila u četiri sata.

Vratio se kući nakon dva dana.

Putovali su tijekom četiri tjedna.

Tijekom dva mjeseca pročitala je sve knjige.

Manje ili okrugle brojeve u tekstu trebalo bi ispisati slovima.

Srela je tri prijateljice. umjesto Srela je 3 prijateljice.

S brojevima od pet nadalje nema brige. Dobra je vijest da oni ne mijenjaju oblik, a uz njih stoji imenica u genitivu množine:

S pet prijatelja otišao je na izlet. Kupili smo osam jabuka.

Koji po redu?

Redni brojevi služe za označavanje redoslijeda. Oni ne bi trebali predstavljati problem jer svi se sklanjaju, kao pridjevi. Drugim riječima, mijenjaju se po rodu, broju i padežu: prva nagrada, na trećem satu.

Redne brojeve dekliniramo na sljedeći način:

muški rod – prvi, prvog(a), prvom(u), prvog(a) za živo i prvi za neživo, prvom(e), prvim

ženski rod – prva, prve, prvoj, prvu, prvoj, prvom

srednji rod – prvo, prvog(a), prvom(u), prvo, prvom(e), prvim.

Kako pravilno napisati višerječne brojeve?

Razdvojeno pišemo glavne brojeve, npr. dvadeset sedam (može i s veznikom: dvadeset i sedam), dvjesto četrdeset tri. A i redne: dvadeset sedmi (ili dvadeset i sedmi), dvjesto četrdeset treći.

Sa spojnicom pišemo dvije sastavnice kojima se izražava približna vrijednost i svaka ima svoj naglasak: dva-tri, sto-dvjesto, milijun-dva, metar-dva, riječ-dvije, dan-dva, sat-dva...

Ali:

Nazovi me za trideset pet – četrdeset minuta.

Doći ću za pola sata – sat.

O pisanju brojeva više pročitajte na poveznici, a provjerite znate li i ispravno napisati datum!

Kad se suočite s dvjema nepoznanicama, trima problemima ili četirima zadacima, popijte šalicu-dvije i sjetite se da vas brojevi ne muče, oni vam olakšavaju izražavanje. Nakon dvaju čitanja i uz malo vježbe postaju saveznici jasnog pisanja. Čitajte nas za tjedan-dva, šaljemo vam sto pozdrava!

