Erion i Flora spašeni od zatočeništva: Sreću su pronašli u Njemačkoj, njemu otpala griva

Lav i medvjedica spašeni iz zatočeništva na sjeveru Albanije, stigli su u utočišta za životinje u Njemačkoj nakon što su vlasti u Tirani otkrile da su ilegalno držani kao kućni ljubimci na privatnom imanju.

Erion, trogodišnji lav, i Flora, dvogodišnja medvjedica, sada oboje započinju novi život.

Spašavanje Eriona i Flore - 1 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

"Jako smo sretni što su vlasti oduzele životinje i što sada imamo priliku dovesti ih u Njemačku, gdje mogu početi ispočetka i živjeti u uvjetima primjerenijim njihovoj vrsti", rekla je Magdalena Scherk-Trettin, viša voditeljica projekata odgovornoga za spašavanje životinja u međunarodnoj organizaciji za dobrobit životinja Four Paws.

Tim iz organizacije Four Paws proveo je spašavanje nakon što je albanska Nacionalna agencija za šumarstvo locirala lava na temelju videa koje je njegov vlasnik objavio na TikToku.

Spašavanje Eriona i Flore - 2 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

Ni vlasti ni organizacija nisu imenovale osobu koja ih je držala kao kućne ljubimce, piše CNN.

Veterinari su dali anesteziju životinjama prije nego što su ukrcane u kaveze za dugo putovanje u nove domove. U subotu, 13. prosinca, završili su 70-satno putovanje kroz nekoliko europskih zemalja, a Erion je sada smješten u utočištu za divlje životinje u jugoistočnoj Njemačkoj, a Flora u utočištu za medvjede na sjeveru zemlje, rekli su iz Four Pawsa.

Organizacija je izjavila da su obje životinje bile u lošem stanju.

Spašavanje Eriona i Flore - 3 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

"Početnim vizualnim pregledom utvrđeno je da je Flora pothranjena i ima problema sa zubima, tako da je njezin plan oporavka već u tijeku“, rekla je organizacija.

A kada je Erion spašen, griva mu je otpala, iz razloga koje veterinari još nisu uspjeli utvrditi, navodi se.

Spašavanje Eriona i Flore - 4 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

Unatoč izazovnom putovanju, spašavanje se isplatilo, rekla je Scherk-Trettin. "Oduševljeni smo što ove životinje započinju svoje nove živote."

Sistemski problem Albanije, ali i regije

Ilegalna trgovina divljim životinjama i dalje je sistemski problem u Albaniji i diljem regije, gdje se medvjedi, posebno kao i egzotične životinje, drže u kavezima u restoranima ili na privatnim posjedima uz malo ili nimalo stručne skrbi.

Erionovo i Florino podrijetlo ostaje nejasno. Udruga Four Paws izjavila je da vjeruje da je lav žrtva ilegalne trgovine divljim životinjama, dok je medvjed vjerojatno krivolovljen u divljini.

Spašavanje Eriona i Flore - 5 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

"Spašavanje naglašava hitnu potrebu Albanije da se uhvati u koštac s ilegalnom trgovinom divljim životinjama i privatnim držanjem", navodi se u izjavi organizacije.

Slabo zakonodavstvo, pravne rupe i loša provedba doprinijeli su široko rasprostranjenom privatnom zatočeništvu i trgovini divljim životinjama u Albaniji, prema udrugi Four Paws, koja procjenjuje da se u Albaniji još uvijek drži više od 60 velikih mačaka u lošim uvjetima.

Spašavanje Eriona i Flore - 7 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

Albanski zakon dopušta pojedincima ili organizacijama da drže primjerke divljih životinja ako su rođeni u zatočeništvu - na primjer u zoološkom vrtu ili specijaliziranom objektu. Alohtone (uvezene op.a) vrste rođene izvan Albanije također se mogu držati ako se mogu dostaviti dokumenti koji dokazuju da su nabavljene iz specijaliziranih centara za uzgoj i trgovinu.

Spašavanje Eriona i Flore - 8 Foto: Udruga Four Paws/Facebook

Sajmir Shehu, voditelj projekta u organizaciji Four Paws, rekao je da zakonu nedostaje strog okvir na temelju kojeg bi organizacije poput njegove mogle spriječiti držanje divljih životinja u zatočeništvu.

Zakon također dopušta oduzimanje životinja ako se ne ispunjavaju standardi dobrobiti ili veterinarski standardi, ali ne nameće nikakve sankcije vlasnicima egzotičnih kućnih ljubimaca.