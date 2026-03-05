Nikad žešća poruka, jasno kome je namijenjena: "Dat ćemo njegovu adresu našoj vojsci"

Odnosi između Ukrajine i Mađarske dodatno su se zaoštrili nakon nove razmjene oštrih poruka između predsjednika Volodimira Zelenskog i premijera Viktora Orbana. Povod je blokada velikog financijskog paketa Europske unije za Kijev, ali i spor oko ruskog naftovoda Družba.

Europska unija trebala bi Ukrajini odobriti kredit vrijedan 90 milijardi eura za nastavak obrane od ruske invazije, no odluka zasad stoji zbog protivljenja Mađarske.

Zelenski je u četvrtak izrazio nadu da “jedna osoba” u Europskoj uniji neće nastaviti blokirati pomoć Ukrajini, pritom upozorivši da bi u suprotnom mogao ukrajinskoj vojsci otkriti adresu te osobe.

Iako nije izravno spomenuo ime, jasno je da su njegove riječi bile usmjerene prema mađarskom premijeru Viktoru Orbanu, koji je blokadu kredita povezao sa sporom oko prekida rada naftovoda Družba, navodi Kyiv Independent.

“Nadamo se da jedna osoba u EU-u neće zaustaviti 90 milijardi eura – ili barem prvu tranšu – kako bi naši vojnici dobili oružje koje im je potrebno”, poručio je Zelenski.

U nastavku je poslao i vrlo oštru poruku.

"Ako se to ipak dogodi, jednostavno ćemo dati adresu te osobe našim Oružanim snagama. Naši momci ga mogu nazvati i razgovarati s njim na svom jeziku", rekao je ukrajinski predsjednik.

S druge strane, Viktor Orban ranije je na društvenoj mreži X zaprijetio da će Mađarska “silom slomiti” ono što je opisao kao ukrajinsku blokadu nafte.

“Neće biti nikakvog dogovora ni kompromisa”, napisao je mađarski premijer.

U središtu spora je naftovod Družba kojim ruska nafta stiže u Mađarsku i Slovačku. Kijev tvrdi da je opskrba prekinuta krajem siječnja nakon ruskog napada koji je oštetio energetsku infrastrukturu na zapadu Ukrajine.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Mađarska i Slovačka, međutim, smatraju da je Ukrajina svjesno zaustavila tranzit nafte.

Južni krak naftovoda Družba posljednja je ruta kojom su pojedine članice Europske unije nastavile primati rusku naftu. Za Mađarsku je ta opskrba iznimno važna jer čini između 86 i 92 posto njezina ukupnog uvoza nafte, dok Slovačka gotovo u potpunosti ovisi o tom kanalu.

Zelenski je pritom jasno poručio da nije sklon obnovi rada tog naftovoda.

“Iskreno, ja ga ne bih popravljao. To je moj stav”, rekao je, dodajući da je o toj temi već razgovarao s europskim čelnicima i dužnosnicima EU-a.

Naglasio je i da Ukrajina ne bi trebala davati prioritet transportu ruske nafte dok Rusija nastavlja rat protiv njegove zemlje, iako bi se cjevovod tehnički mogao popraviti u roku od oko šest tjedana.

Mađarska je u posljednje vrijeme više puta blokirala europske odluke povezane s ratom u Ukrajini i sankcijama protiv Rusije. Budimpešta je 23. veljače uložila veto na 20. paket sankcija EU-a protiv Moskve, a također je zaustavila i odobrenje kredita za Ukrajinu.

Izvori upoznati sa stavom mađarske vlade tvrde da Budimpešta namjerava zadržati blokadu sve dok se opskrba ruskom naftom kroz Družbu ponovno ne uspostavi.

U međuvremenu su Mađarska i Slovačka predložile da se provede zajednička inspekcija oštećenog naftovoda uz sudjelovanje Europske unije. Zelenski je poručio da bi takvu inicijativu bio spreman razmotriti ako bude službeno predložena.

Volodimir Zelenski Foto: Afp

Pojedini analitičari smatraju da bi Orbanova oštra retorika prema Ukrajini mogla imati i unutarnjopolitičku pozadinu, budući da se Mađarska priprema za parlamentarne izbore zakazane za travanj.

Prema anketama, Orbanova stranka Fidesz trenutačno zaostaje za oporbenom strankom Tisza, koja je osudila rusku invaziju na Ukrajinu i najavila smanjenje mađarske ovisnosti o ruskoj energiji.

Istodobno, Tisza se protivi slanju oružja iz Mađarske Ukrajini te odbacuje ideju ubrzanog pristupanja Ukrajine Europskoj uniji.