Iranska garda blokirala Hormuški tjesnac i tvrdi da je pogodila američki tanker, cijene nafte nastavljaju rasti

Više od 200 tankera, ali i raznih drugih teretnih brodova blokirano je kod Hormuškog tjesnaca. Iranska revolucionarna garda tvrdi da je strateški važan pomorski prolaz pod njezinim nadzorom. Poručuje da je zatvoren za sve brodove SAD-a, Izraela, europskih zemalja i drugih zapadnih saveznika.

"Što se tiče sirove nafte, oko 20% svjetske nafte dnevno protječe tuda. Isto vrijedi i za ukapljeni prirodni plin, a nešto više i za petrokemijske sirovine. Dakle, stvari koje se koriste za proizvodnju plastike. Ustvari, ovaj uski plovni put ključan je za globalno gospodarstvo", izjavio je analitičar trgovine naftom Naveen Das.

Blokada Hormuškog tjesnaca - 4 Foto: Dnevnik Nove TV

Iranska revolucionarna garda kaže da je pogodila američki tanker na sjeveru Perzijskog zaljeva te da brod gori. Zasad nema potvrde toga, ali od početka rata najmanje devet brodova je napadnuto. Cijene nafte na svjetskim tržištima nastavljaju rasti. Strahuje se da bi se to moglo preliti u rast inflacije. SAD najavljuje da će čim bude mogao početi pružati pratnju tankerima u Hormuškom tjesnacu.

"Ne želim se vezati za vremenski okvir, ali to je svakako nešto što aktivno razmatraju i Ministarstvo rata i Ministarstvo energetike. Vrlo blisko surađuju. Oba ministra sudjeluju na svim brifinzima o ovoj temi s predsjednikom", kazala je Karoline Leavitt, glasnogovornica Bijele kuće.

Blokada Hormuškog tjesnaca - 3 Foto: Dnevnik Nove TV

Ali za zaljevske zemlje, Hormuški tjesnac nije važan samo za izvoz energenata i zaradu. To im je ključni pravac opskrbe, posebno hranom.

"Katar, Bahrein i Kuvajt su u biti ostali bez izlaza na more zbog blokade. To će imati značajan utjecaj na uvoz hrane u regiji. Kao što znate, većina regije nema poljoprivredne proizvodne kapacitete i ovisi više od 90 posto o uvozu hrane", pojasnio je Ishan Bhanu, analitičar za poljoprivrednu trgovinu.

Blokada Hormuškog tjesnaca - 2 Foto: Dnevnik Nove TV

Za pomorce, Hormuški tjesnac predstavlja egzistenciju. Grčka je najveći svjetski brodovlasnik i kontrolira gotovo petinu svjetske trgovačke flote. Tamošnji sindikati pomoraca stupili su u štrajk.

"Zahtjevi su da vlada osigura repatrijaciju svih pomoraca, ne samo Grka naravno. Da nijedan brod ne smije ući u ratne zone gdje se odvijaju vojni sukobi te da cijelo područje od Perzijskog zaljeva i Crvenog mora, gdje god se događaju vojni sukobi, treba proglasiti ratnom zonom", rekao je Angelos Galanopoulos iz sindikata pomoraca u strojarnicama.

Blokada Hormuškog tjesnaca - 1 Foto: Dnevnik Nove TV

A ratna zona se proširila. Iranski brod za polaganje cijevi zatražio je dozvolu za hitno pristajanje u Šri Lanki samo dan nakon što je SAD kod te zemlje potopio iranski ratni brod. Fregata Dena vraćala se s velike međunarodne vojne vježbe u Indiji na kojoj je sudjelovao i SAD. Spašeno je tek tridesetak od oko 180 članova posade.