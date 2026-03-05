Obavijesti Foto Video Pretražite
KAOS NA MORU

Iranska garda blokirala Hormuški tjesnac i tvrdi da je pogodila američki tanker, cijene nafte nastavljaju rasti

Piše DNEVNIK.hr, 05. ožujka 2026. @ 19:35 komentari
Blokada Hormuškog tjesnaca - 5
Blokada Hormuškog tjesnaca - 5 Foto: Dnevnik Nove TV
Gužva u Hormuškom tjesnacu! Iranska revolucionarna garda poručuje da je pogodila američki tanker u Perzijskom zaljevu. Strateški važan pomorski pravac i dalje je zatvoren. Cijene nafte rastu. Strahuje se od novog, globalnog vala inflacije.
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene