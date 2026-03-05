Vlada i sindikati protiv HUP-a: Zašto ograničenja ostaju na snazi unatoč pritisku prerađivačke industrije?

Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je u četvrtak da Vlada, s obzirom na inflaciju i kretanja, nije spremna prihvatiti prijedlog HUP-a o skraćivanju i ukidanju mjera ograničavanja cijena prehrambenih proizvoda, a takav prijedlog neprihvatljiv je i za sindikalne predstavnike.

Ćorić je nakon sjednice Gospodarsko-socijalnog vijeća (GSV) izjavio da je Vlada svjesna činjenice da od strane Hrvatske udruge poslodavaca (HUP) već neko vrijeme postoji želja, odnosno prijedlog, o skraćivanju i, u jednom trenutku, ukidanju liste proizvoda s ograničenim cijenama.

"Mi, s obzirom na razinu inflacije, ali i na generalno kretanje, u ovom trenutku nismo spremni ići s tim korakom. I HUP-u i sindikatima smo iskomunicirali našu poziciju i vjerujemo da je ona u ovom trenutku i više nego utemeljena", naveo je.

Pri tome je istaknuo podatak da je inflacija prema podacima za veljaču bila na 3,8 posto te da je tome značajan doprinos dala i inflacija u segmentu hrane, odnosno pića i duhana.

Druga tema današnje sjednice GSV-a bilo je jačanje socijalnog dijaloga u javnim službama, pri čemu je Ćorić izvijestio da je novi ministar rada Alen Ružić, koji će s Vladine strane voditi pregovore s javnim i državnim službama, jasno komunicirao poziciju Vlade.

"Vlada nikada nije bježala od kolektivnog pregovaranja, neće ni ubuduće", poručio je.

Naveo je da je uvijek potrebno komunicirati da se vidi kako se može unaprijediti status zaposlenih u državnim i javnim službama te dodao da razumije sindikalne predstavnike po tom pitanju, ali da će konačno definiranje tih prava, prije svega, ovisiti o fiskalnoj i ekonomskoj poziciji u državi.

Balković (HUP): S horizontalnih mjera treba prijeći na ciljane, poput smanjenja PDV-a na hranu

Predsjednik HUP-a Mislav Balković istaknuo je da se već 3,5 godine horizontalno ograničavaju cijene stotinjak prehrambenih proizvoda, što, po njima, značajno pogađa domaću prerađivačku industriju, osobito mljekarstvo i preradu mesa, i potiče uvoz.

"Apsolutno je stav HUP-a da oni kojima treba podrška i pomoć trebaju dobiti još izdašnijoj mjeri, ali nije svih 100 posto građana u poziciji da trebaju kupovati proizvode po sniženim cijenama jer takva situacija značajno pogađa prerađivačku industriju", rekao je.

Uz to je upozorio i da je Hrvatska u zadnje dvije godine povećala trošak rada za 14 posto godišnje te da se industrija bori s niskom profitabilnošću i teško uspijeva biti konkurentna.

Balković je naveo da su tražili Vladu da pronađe način kako bi se iz postojećih horizontalnih mjera moglo prijeći u neke ciljane, poput smanjenja stopa PDV-a na hranu po uzoru na intervencije kod troškova energenata.

"Pravo rješenje bi bilo što prije prijeći na model u kojem se onima kojima zaista treba, kroz uvođenje registra stanovništva ili na drugi način, daju jači poticaji, a onima kojima ne treba se daje prilika da kupuju po tržišnim uvjetima kako se ne bi izgubila radna mjesta", istaknuo je.

Jović (NHS): Micanje zaštitnih mjera je "apsolutno neprihvatljivo", dobit poduzetnika rasla više nego plaće

Predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović poručio je da je micanje zaštitnih mjera za hranu sindikalnim središnjicama bila "apsolutno neprihvatljiva".

"Uopće se ne nalazimo u trenutku ni vremenu u kojem možemo razgovarati o micanju zaštitnih mjera", poručio je te dodao da se o tome može razgovarati tek kada se steknu uvjeti i da je sada potrebno biti socijalno osjetljiv.

Poručio je da je unutar 10 godina dobit poduzetnika porasla 336 posto, što je više nego što su rasle plaće u tom istom razdoblju.

Također je naveo da su cijene hrane u Hrvatskoj od studenog 2021. do prosinca 2025. rasle po stopi višoj od inicijalne inflacije te deplasiranim ocijenio da se odmah krene u popuštanje mjera nakon što su samo u prosincu i siječnju bile ispod same inflacije.

Jović je pri tome upozorio i kako kriza na Bliskom istoku također može uzrokovati probleme te povećati inflaciju i cijene preko 10 posto.

"Naravno da strahujemo da bi se to moglo preliti u Hrvatsku, pogotovo zato što znamo da je Hrvatska apsolutno orijentirana na uvoz, da nije samodostatna, da u poljoprivredi ima strukturne probleme i to su sve bojazni da bi mogao pasti standard građana", poručio je.

Što se tiče socijalnog dijaloga, Jović je naveo da više od tri godine nema socijalnog dijaloga vezanog uz granske kolektivne ugovore u javnoj službi, ali i da su dobili "garanciju ili pozitivne signale" od novog resornog ministra Alena Ružića da će se to ispraviti i krenuti u granske kolektivne ugovore, odnosno da će se "resetirati" problem vezan uz nemogućnost postizanja dijaloga između sindikata koje predstavljaju javne službe i Vlade.