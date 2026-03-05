FOTO Akcija MVEP-a u jeku bliskoistočne krize: Kako se uz Hrvate iz Dubaija izvlače i državljani 13 drugih zemalja

Prvi hrvatski državljani koji su danima zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku stigli su u četvrtak u Zagreb, objavilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.
Šesti dan sukoba
Avion lokalnog zrakoplovnog prijevoznika poletio iz Dubaija prema Zagrebu gdje je i sletio. Tim će letom biti repatrirano 39 hrvatskih i državljani sljedećih država: Nepal (13), Njemačka (11), Rumunjska (9), Poljska (9), Bosna i Hercegovina (4), Austrija (4), Srbija (4), Indija (4), Slovenija (3), Australija (3), Ujedinjena Kraljevina (3), Francuska (2), Sjedinjene Američke Države (2) te državljani drugih država.
Uz to, zrakoplov Croatia Airlinesa, preko Herakliona u Grčkoj i kapaciteta 149 mjesta, trebao bi iz Dubaija poletjeti oko 18:30 sati po lokalnom vremenu, a u Zagreb sletjeti oko 23:40 sati po hrvatskom vremenu.
Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai – Zagreb predviđena su noćas, odnosno u petak rano ujutro u 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta.
U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na letu iz Rijada za Beč u četvrtak.
Ministarstvo je zamolilo sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.
Kontakti:
UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI
Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju
NAPOMENA: Hrvatski državljani koji se trenutačno nalaze u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i zainteresirani su za evakuaciju najavljenim letovima pozivaju se da se žurno jave na adresu: registar.dubai@mvep.hr te dostave sljedeće podatke za sebe i članove obitelji s kojima namjeravaju putovati:
• ime i prezime
• datum i mjesto rođenja
• broj putovnice
• datum isteka putovnice
• broj mobilnog telefona
• trenutačnu lokaciju (grad/emirat)
Dežurni telefon: +971 50 905 5980
Telefon: +971 4 701 8300
E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr
KATAR I OMAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar
Telefon: +974 3311 1526
E-mail: croemb.doha@mvep.hr
BAHREIN I KUVAJT
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt
Telefon: +965 253 88 705
E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr
SAUDIJSKA ARABIJA, JORDAN, LIBANON I SIRIJA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)
Dežurni telefon: +20 128 140 0344
Telefon: +20 2 2738 3155
E-mail: crocons.cairo@mvep.hr
E-mail: croemb.cairo@mvep.hr
IRAK
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad) Dežurni telefoni: +9647866880080, +9647866880081
E-mail: crobagdad@mvep.hr
IRAN
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)
Telefon: +98 21 22705090
E-mail: iran@mvep.hr
IZRAEL
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)
Telefon: +972 (0) 3 640 3000
E-mail: croemb.israel@mvep.hr
TURSKA
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara) Dežurni telefon: +90 533 303 4882
E-mail: ankara@mvep.hr
CIPAR
Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena) Dežurni telefon: +30 693 657 2421
E-mail: crocons.athens@mvep.hr