FOTO Akcija MVEP-a u jeku bliskoistočne krize: Kako se uz Hrvate iz Dubaija izvlače i državljani 13 drugih zemalja

Prvi hrvatski državljani koji su danima zapeli u Dubaiju zbog rata na Bliskom istoku stigli su u četvrtak u Zagreb, objavilo je ministarstvo vanjskih i europskih poslova.

Avion lokalnog zrakoplovnog prijevoznika poletio iz Dubaija prema Zagrebu gdje je i sletio. Tim će letom biti repatrirano 39 hrvatskih i državljani sljedećih država: Nepal (13), Njemačka (11), Rumunjska (9), Poljska (9), Bosna i Hercegovina (4), Austrija (4), Srbija (4), Indija (4), Slovenija (3), Australija (3), Ujedinjena Kraljevina (3), Francuska (2), Sjedinjene Američke Države (2) te državljani drugih država.

Uz to, zrakoplov Croatia Airlinesa, preko Herakliona u Grčkoj i kapaciteta 149 mjesta, trebao bi iz Dubaija poletjeti oko 18:30 sati po lokalnom vremenu, a u Zagreb sletjeti oko 23:40 sati po hrvatskom vremenu.

Uz navedeni let Croatia Airlinesa za najranjivije skupine, dva charter leta lokalnih zrakoplovnih prijevoznika na relaciji Dubai – Zagreb predviđena su noćas, odnosno u petak rano ujutro u 1:30 i 2:00 sata po lokalnom vremenu, s ukupnim kapacitetom od približno 300 mjesta.

U suradnji s austrijskim vlastima osigurano je i 30 mjesta za hrvatske državljane na letu iz Rijada za Beč u četvrtak.

Ministarstvo je zamolilo sve hrvatske državljane koji su se prijavili za mjesto na repatrijacijskom letu, a u međuvremenu su osigurali povratak komercijalnim letom ili na drugi način, da o tome bez odgode obavijeste nadležno hrvatsko veleposlanstvo ili konzulat kako bi se oslobođena mjesta mogla dodijeliti drugim hrvatskim državljanima.

