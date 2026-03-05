Šokantan ulov: "Mislili smo da je možda progutala sipu, patila je jadna životinja"

Uobičajen jutarnji odlazak u ribu, odnosno bolje je reći sami ulov, otkrio je poražavajuće stanje mora na jugu Hrvatske. Smeća, kako kažu, ima, ali nikad nisu vidjeli ovakav prizor.

"Bili smo brat, ja i njegov sin. On je odmah primijetio da u grdobini ima nešto. Kad sam izvukao mrežu, prvo sam mislio da nije možda progutala sipu ili nešto tako, dok nismo vidjeli da je u pitanju plastična boca. Bila je poprilično i mršava, normalno, patila je jadna životinja. Kao što sve više i pate jer je smeća nažalost sve više", ispričao nam je Đani Matić kojega je u srijedu ujutro iznenadio neočekivan ulov.

Grdobinu su pronašli kraj uvale Prapratno, prema Mljetskom kanalu. Kaže, već je bilo slučajeva s uginulim dupinima i kornjačama, a situacija s otpadom je ozbiljna.

Ulovljena riba Foto: DNEVNIK.hr

"U dubrovačkoj gradskoj luci, Peljašac, Korčula, more donese smeće iz Albanije. Tu bi možda i države trebala nešto napraviti - ako već žele ući u Europsku uniju, onda bi mogli postaviti neke uvjete da se ponašaju u skladu sa relativno uređenom Unijom jer je ovo katastrofa", ispričao nam je.

Ribu su na kraju vratili moru, uz žaljenje što ju nisu mogli spasiti.

"More je sve toplije, sve je više i cvjetanja mora i invanzivnih vrsta se sve više loli. Bit će toga sve više. Možda barem imamo neku šansu da educiramo djecu, da se napokon okrenemo budućnosti", poručio je Matić.

"Nažalost se i naša općina Ston nedavno prozivala zbog ilegalnog odlaganja otpada - možda se i jadna grdobina uključila u čišćenje", dodao je.