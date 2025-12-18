Kako je došlo do klime u kojoj jača nasilje nad ženama? "Stvarno sam se rasplakala jer nisam mogla vjerovati..."

"Činjenica je da bi bilo dobro da malo smanji svoj agresivni oblik retorike u javnom prostoru. Trebamo biti svjesni težine izgovorene riječi u javnom prostoru jer to ljudi slušaju", izjavio je potpredsjednik Vlade i ministar branitelja Tomo Medved.

Bila je to njegova izjava upućena saborskoj zastupnici Daliji Orešković nakon što je pred njezinim stanom prosvjedovala skupina radikalnih desničara uzvikujući ustaški pozdrav i optužujući je da nije "dobra" Hrvatica. Upravo zato što ljudi slušaju, kako kaže Medved, poruka koju šalje odražava se na klimu u društvu. On svoje izgleda nije svjestan.

"Najprije zato što je to državni dužnosnik, odnosno ima poziciju moći. S pozicije moći nastupati prema svojim kolegicama zapravo znači neku vrstu prijetnje. S druge strane, ta tvrdnja da se ona agresivno ponašala po meni uopće ne stoji. Naprosto zato što je žena izrazila svoje stave, mišljenje o nečemu što smatra neprihvatljivim u društvu", upozorava sociologinja Branka Galić.

Sljedeći u nizu mizoginih ispada bio je sveučilišnog profesora Borisa Havela na račun novinarke i predsjednice Europske federacije novinara Maje Sever. Uvredljiv komentar na njezin račun napisao je na društvenim mrežama povodom antifašističkog prosvjeda u Zagrebu.

"J*b*š skup na kojem je Maja Sever najljepša", napisao je Havel na X-u. Odabrao je uvrijediti ženu na račun fizičkog izgleda. Ubrzo su se oglasili njegovi studenti.

"Klub studenata Fakulteta političkih znanosti četvrtog se prosinca očitovao o profesoru našeg fakulteta čije smo ponašanje i komentare na društvenoj mreži X smatrali neprimjerenim i nedostojnim za akademskog građanina i osobe", napisali su u priopćenju iz Kluba studenata Fakulteta političkih znanosti.

Ubrzo nakon studenata reagirali su i iz uprave Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu na kojem je naposljetku dobio opomenu pred otkaz.

Potpredsjednik Vlade i sveučilišni profesor koji političke neistomišljenice - žene vrijeđaju na način iz kojeg je jasno da se tako ne bi obratili muškarcu samo su nastavak mizogine klime koja je u hrvatskom javnom prostoru već dugo prisutna.

