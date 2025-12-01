Tinejdžer se popeo u nastambu lavice u zoološkom vrtu: Posjetitelji su svjedočili užasu koji je uslijedio

Tinejdžer je izgrižen nasmrt nakon što se, pred očima posjetitelja, popeo u nastambu lavice u zoološkom vrtu u Brazilu.

Gerson de Melo Machado (19) u nedjelju je preskočio zid visok oko šest metara i ušao u ograđeni prostor lavice gradu João Pessoa u saveznoj državi Paraíba. Zoološki vrt, dom stotinama životinjskih vrsta, potvrdio je da je tinejdžer poginuo nakon napada lavice.

"Čim je incident potvrđen, park je odmah zatvoren, uz primjenu svih sigurnosnih protokola. Timovi su obavijestili nadležne službe i pružili svu potrebnu potporu stručnjacima na terenu", naveli su u priopćenju i dodali da zoološki vrt ostaje zatvoren dok traje istraga, piše People.

Uprava je priopćila da park ima "stroge" sigurnosne standarde. "Izražavamo solidarnost s obitelji mladića koji je preminuo, duboko žalimo zbog gubitka i želimo im snagu u ovom teškom trenutku", dodali su.

Prema pisanjima lokalnih medija zaštitari su pokušali spriječiti tinedjžera dok se penjao u nastambu, no on se kretao prebrzo. Forenzički tim državne civilne policije zasad ne isključuje mogućnost da je riječ o samoubilačkom potezu.

Machadu je ranije dijagnosticirana shizofrenija, a tijekom života boravio je u više institucija. Potjecao je iz obitelji s teškom poviješću mentalnih bolesti te je odrastao u "ekstremnom siromaštvu".

"Imao je 19 godina, ali kada bi govorio, vjerujem da njegova kognitivna sposobnost nije bila veća od djeteta od pet godina", rekla je Verônica Oliveira savjetnica za prava djece i mladih. Prisjetila se i da je Machado jednom pokušao sakriti se u trap zrakoplova na letu za Afriku, u nastojanju da ostvari svoj san o pripitomljavanju lavova. Tada je otkriven i predan službama za zaštitu djece u zračnoj luci.

"Gerson je rezultat sustava koji ga je stalno isključivao. Nadam se da će ova tragedija biti lekcija i da će brojni drugi o kojima svakodnevno brinemo imati sretniji završetak. Osjećam se potpuno nemoćno, a ta nemoć stvara ogromnu bol", dodala je Oliveira.

Nakon njegove smrti, zoološki vrt objavio je i stanje lavice u posebnom priopćenju. "Lavica je dobro i nastavlja primati svu potrebnu skrb. Nakon incidenta odmah ju je pregledao tehnički tim i ostaje pod stalnim nadzorom jer je bila izložena visokoj razini stresa", poručili su i dodali da ne razmatraju eutanaziju životinje.