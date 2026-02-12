Kronično nedostaje ovih radnika, na natječaje se nitko ne javlja: "Interes je vrlo slab, to je ružan posao i nije primamljiv"

U Rijeci grobari ovih dana imaju itekako posla. Danima se čekalo na posljednji ispraćaj.

Posao pogrebnika i grobara nije nimalo lak. Kako psihički tako ni fizički. Moderna tehnologija i mehanizacije donekle su olakšale posao, no još uvijek se mnogi rade ručno.

Na natječaje se nitko ne javlja usprkos neto plaći koja doseže i do 1800 eura.

Trenutačno nedostaje bar sedam novih djelatnika. A da bi se sve stizalo na vrijeme, u upravi komunalnog društva razmišljaju o zapošljavanju - stranih radnika.

Više detalja pogledajte u videoprilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Balena.