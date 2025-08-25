U ovom zanimanju plaće rastu, a radne snage ni za lijek: "I da je duplo plaćeno, bilo bi malo..."

Profesija u kojoj posla uvijek ima, ali radnika kronično nedostaje.

Grobare se traži - povećalom. "Posljednjih godina vrlo je teško doć do tog kadra. I natječaj je u tijeku", rekao je Edvard Srok, rukovoditelj službe za pogrebničke i grobarske poslove. Na zavodu za zapošljavanje trenutačno je aktivno nekoliko oglasa.

Edvard Srok Foto: DNEVNIK.hr

U Zagrebu se traži pet grobara ili grobarki, četiri na određeno radno vrijeme zbog povećanog obujma posla. Jedan na neodređeno. Uvjet je završena osnovna škola. Traženi su i u Samoboru. I to njih pet. U Rijeci se traži jedan radnik na pripremi pokojnika, sa završenom trogodišnjom srednjom školom, vozačkom B kategorije i dvije godine iskustva.

Plaće rasle

"Trenutno nam nedostaje jedno sedam, osam radnika. Grobar radi sve što se tiče ukopa, pripreme grobnih jama za ukope, izvršenje same sahrane, i preuzimanje pokojnika sa mjesta smrti. Uvjet je osnovna škola, a jedna prosječna plaća je 1300 - 1400 eura mjesečno", poručio je Srok.

A plaće su u posljednjih nekoliko godina rasle. Dok je 2023. godine plaća za taj posao bila oko 800 eura, godinu poslije između 900 i 950, ove godine plaće su više i od 1200 eura.

Nedostaje grobara - 2 Foto: DNEVNIK.hr

"Plaća je rasla nekih tridesetak posto u posljednjih godinu dana. Ali to je takav posao koji je i psihički i fizički zahtjevan. Da je i dupla plaća, bila bi mala za ono što naši grobari rade", dodaje Srok.

S manjkom ljudi se suočavaju i u Splitu često zbog dugotrajnih i učestalih bolovanja. Zbog težine i prirode posla ljudi nerijetko odustanu brzo nakon što se zaposle. Problema imaju i oni koji se bave pogrebnim uslugama.

"U Hrvatskoj danas plaća jednog pogrebnika i grobara računajte da se kreće neto od 1300 eura do dvije tisuće eura. Dakle to su stvarno lijepe plaće plus prekovremeni sati", objašnjava Goran Rašić, vlasnik pogrebnog poduzeća Buje.

Nedostaje grobara - 3 Foto: DNEVNIK.hr

Ali tvrdi, radnika ni za lijek.

Pomažu i umirovljenici

"Uz mojih šest zaposlenih radnika, imam i četiri umirovljenika koji rade na četiri sata tako da mi oni pomažu. Ali oni ne mogu vršiti ukope jer to su stariji ljudi", govori Rašić i dodaje da su morali odgađati sprovode jer nemaju s kime raditi.

Rješenje su našli u zapošljavanju stranih radnika. Ali i to je potrajalo, jer se, kaže, radne dozvole dugo čekaju.

"Naš zadatak je pokojnika premjestiti u rashladni uređaj iz kuće ili sa lica mjesta gdje se dogodila smrt. Izazovno je zato što nailazimo na razne situacije. Osim te smrti prirodne koja nastupi kod kuće, često su nesreće na poziv policije, na poziv tužiteljstva, tako da treba biti psihički spreman", rekao je Aleksandar Jurkić, radnik u obrtu za pogrebne usluge iz Buja.

Nedostaje grobara - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što se grobara tiče - potražnja za radnicima je 44 puta veća od ponude! U prvih sedam mjeseci ove godine tražilo ih se 88. Bio radnik strani ili domaći - najvažnije je da pokojnika ima tko pokopati.