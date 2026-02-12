Alarmantan porast nasilja među mladima, Jokić o slučaju pretučenog mladića: "Počeli smo kao zemlja gubiti najvrjedniju stvar, a ako to izgubimo..."

Nakon najnovijeg slučaja nasilja među mladima, gdje je brutalno pretučen 16-godišnji mladić, nameće se pitanje postaje li to širi društveni problem u Hrvatskoj.

O svemu je reporterka Dnevnika Nove TV Sabina Tandara Knezović razgovarala s Borisom Jokićem, znanstvenim savjetnikom zagrebačkog Instituta za društvena istraživanja.

Nasilje među mladima: Boris Jokić Foto: DNEVNIK.hr

"Apsolutno se trebamo zabrinuti oko ove situacije. Ovo nije izolirani slučaj, ovo je nastavak trenda koji ukazuje na to da danas biti mlad u Hrvatskoj nije jednostavno te da nije lako živjeti ni u gradu, na ulici, biti u tramvaju i autobusu. Ukazuje i na to da kao zemlja gubimo ono što je najvrjednije, a to je osjećaj sigurnosti", upozorio je Jokić.

Upitan radi li se o porastu nasilja, Jokić je odgovorio da je prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova u posljednje četiri godine došlo do porasta kaznenih djela koja su izvršila djeca i maloljetnici.

Boris Jokić, psiholog Foto: DNEVNIK.hr

"Naime, 2021. godine bilo je oko 1700 takvih djela, dok ih je 2024. godine bilo gotovo 3000. Taj trend se i nastavlja, to nije samo osjećaj nesigurnosti koju pojedinci osjećaju, na to ukazuju i same brojke, one ukazuju na to da trebamo djelovati kao društvo i da trebamo djelovati sustavno, dugotrajno, smisleno, preventivno i prije svega u korist mladih ljudi", poručio je.

Unatoč svemu, poručuje, Hrvatska je i dalje sigurna zemlja, no ovim tempom izgubit ćemo osjećaj sigurnosti. "Ako to izgubimo, izgubili smo mi kao ljudi, izgubili su oni koji tek trebaju stasati kao ljudi i zapravo postajemo sve nesigurnija zajednica."

Kako riješiti problem nasilja?

Ključ svega najprije je prevencija. Konkretno, ustvrdio je Jokić, nasilje nije samo problem jednog resora jer ne može policija samostalno riješiti problem nasilja. Najveći problem predstavlja nesuradnja između resora koji bi se trebali baviti sigurnošću, poput policije, socijalne službe, zdravstva te sustava obrazovanja.

"Najčešće se zapravo ne djeluje na mlade ljude, a posebno se ne djeluje sustavno. Jedini način rješenja toga je zajedničko i sustavno djelovanje, a Hrvatska upravo ima primjer neučinkovite suradnje među tim resorima", nadodao je.

Incident u kojem je pretučen 16-godišnji mladić dogodio se oko 4:30 u noći. Tandara Knezović upitala je Jokića treba li se to oštrije sankcionirati te treba li policija češće obilaziti frekventna mjesta, na kojima je već poznato da se ljudi okupljaju kada piju.

Sabina Tandara Knezović, reporterka Nove TV Foto: DNEVNIK.hr

"To će reći kriminalisti, ljudi koji se bave policijom i zakonima", rekao je Jokić. "Međutim, jedna je stvar jasna. U Hrvatskoj se ne držimo zakona. Ne drže se zakona ni oni koji ih donose. Naime, nije za očekivati da će se mladi ljudi držati zakona ako ih se ne drže ni oni koji su tu da ih štite i da budu ne iznad zakona, nego da moralno budu još odgovorniji", rekao je.

"Stoga, kad govorimo o tome treba li netko sa 16 godina biti vani u 3 sata ili 4 sata i provjerava li se to - ne provjeravaju se niti puno važnije stvari, a političari koji su odgovorni za ovu cijelu situaciju su zapravo oni koji najčešće i krše te zakone. Zato, baš kao i kod nasilja, ako smo mi kao društvo nasilni, ne trebamo se čuditi da to nasilje postoji i među mladima", naglasio je.

Budimo primjer mladima

Dnevnik Nove TV zaprimio je mail majke iz Zagreba koja je ispričala da su u prošlu subotu njezin sin i dvoje prijatelja također napadnuti te pretučeni. Kako je poručila, čekali su na okretištu za autobus kada im je deset zamaskiranih muškaraca počelo dovikivati iz čista mira "otkud ste". Njezin sin, koji boluje od epilepsije te koji je četiri godine pod kontrolom, zadobio je udarce u glavu, a majka je u mailu priložila i specijalistički nalaz.

"Naime, ni ovo nije izoliran slučaj. Mi kao društvo smo počeli tolerirati nasilje. Ponekad ga čak i slavimo. Izgubili smo ono što bi trebalo biti prisutno u hrvatskom društvu i karakterizirati nas kao društvo. A to je jedna blagost, jedna pozitivnost prema drugima. Pa čak i ljubav koja tu postoji. Kad pogledaš javnu sferu, kada gledaš dnevnik, zapravo su sve vijesti sukobi. Samo sukob. Kada to imaš kao javnu informaciju, onda se ne treba čuditi što se događa na ulicama", rekao je.

Nasilje među mladima: Boris Jokić Foto: DNEVNIK.hr

"A ipak u sukusu tog našeg društva, nas kao ljudi, postoji puno toga pozitivnog. Stoga želim apelirati na sve. Da promijenimo ploču, da promijenimo stranu, da od tih sukoba, od svega negativnog, mladim ljudima pokažemo da postoji pozitivna strana života. Da se ne treba u životu samo biti nasilan, da ne treba biti osoba pod kapuljačom, pod maskom, koja viče drugome od kuda je, kakav je. Puno bolji smo mi kao ljudi i kao društvo te možemo napraviti puno bolje. Samo to mladim ljudima trebamo pokazati. Trebamo primjerom svojim pokazivati da u Hrvatskoj prevladava dobro i pozitivno, a ne samo loše, negativno i nasilno", poručio je.

Jokić je također apelirao na vlasti da u ime znanstvene zajednice koju reprezentira daje svoje resurse kako bi se zajedno okupili i riješili taj problem. "Ovo je puno važnije od glupih prepirki političara koje nas svaki dan okružuju i svaki dan bombardiraju. To je problem oko kojeg se treba boriti i oko kojeg se treba skupiti. Znanstvena zajednica daje sve što ima za to da se to riješi. Nadam se da će i politika shvatiti da treba djelovati i preventivno i interventno", zaključio je.

Sabina Tandara Knezović poručila je da se svemu priključuju i mediji.

