Smrtonosna vrsta ulovljena u Jadranu, stručnjak upozorio na posljedice: "Ne znam jesmo li već zakasnili..."

S Instituta za oceanografiju i ribarstvo objavili su kako je kod Splita, ali i na južnom Jadranu ulovljena otrovna srebrenopruga napuhača.

Konzumacija ove vrste može biti fatalna, a njezina snažna čeljust ugrizom može izazvati ozljede.

Sa stručnjakom Alenom Soldom, koji već godinama apelira na sustavno izlovljavanje invazivnih vrsta, razgovarao je reporter Dnevnika Nove TV Ivan Kaštelan.

Opasna vrsta u Jadranu Foto: DNEVNIK.hr

Srebrenopruga napuhača sve je češća u Jadranu, koliko je ona zapravo opasna?

"Opasna je isključivo ako je konzumirate. Iako se nadam da većina ljudi koji se nalaze na moru, dakle sportaši, rekreativci, kao i profesionalni ribari zapravo više manje znaju da takve ribe ne bi trebali jesti. Ono što je problem kod nje je što u unutarnjim organima ima jedan otrov koji se zove tretodoksin koji je u većim koncentracijama izuzetno opasan i može dovesti do smrtnih posljedica.

Ono što je također problematično je da nije krvnolabilan kao neki drugi, što znači da ga se nekom termičkom obradom nećete riješiti. Čak postoje nekakva razmišljanja da s nekim većim termičkim obradama njegova koncentracija bude puno izražajnija i na taj način još više utječe na zdravlje ljudi", objasnio je Soldo.

Za takve priče čuli smo u Japanu, a je li bilo slučajeva trovanja u Hrvatskoj?

"U Hrvatskoj do sad nije bilo nikakvih slučajeva, čak zapravo ni na cijelom Jadranu. Ali, recimo, u onim prvim prvim područjima koja su prva na udaru, s obzirom da je ovo lesepcijski migrant koji je ušao kroz Crveno more, odnosno kroz Sueski kanal, je već bilo smrtnih posljedica u zadnjih 20-ak godina od kad se prvi put pojavila u Mediteranu", odgovorio je.

Uz napuhaču imamo i vjetrenjaču, očito je da se događa tropikalizacija Jadrana. Koje su tradicionalne vrste koje sada poznajemo najviše ugrožene?

"Pa sigurno su ugrožene ove priobalne vrste. Recimo, kad sam nedavno ronio između tursko-sirijske granice, tamo je bilo ogromna količina ribe lav i nikakve druge vrste nisam vidio. Jer zapravo su izuzetno agresivne. Zamjenjuju ekosustav na način da ulaze u hranidbeni lanac, a nemaju pravog predatora. Samim time pojedu sve ove priobalne organizme i na neki način postanu dominantna populacija upravo u priobalju", objasnio je.

Možemo li nešto napraviti da zaustavimo taj trend?

"Apsolutno možemo, samo ne znam jesmo li već zakasnili. Jer ja već pet godina, odkad se riba lav pojavila u Jadranu, govorim da bi trebala naša administracija uraditi sve da je izlovimo na način da ne treba nikakva dozvola, nikakav ribolovni alat, ništa posebno, nego da je svi mogu vaditi. Jer to je jedini način kako zaustaviti njezino širenje. Nažalost, radi nekakavih birokratskih zavrzlama do dana današnjega je to sve regulirano, prema tome teško da ćemo očekivati, ako se te stvari zakonodavno ne promijene, da ćemo je uopće istrijebiti", zaključio je Soldo.