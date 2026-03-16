Američki predsjednik zaprijetio važnom savezu: "Ako odgovor bude negativan, to će biti vrlo loše za njegovu budućnost"

Američki predsjednik Donald Trump upozorio je da se NATO suočava s "vrlo lošom" budućnosti ako američki saveznici ne pomognu u otvaranju Hormuškog tjesnaca, u intervjuu koji je u nedjelju objavio Financial Times.

Trump je za FT rekao da bi mogao odgoditi i samit koji se priprema s kineskim predsjednikom Xi ⁠Jinpingom kasnije ovog mjeseca, dok pokušava izvršiti pritisak na Peking da pomogne da se odblokira ključni pomorski put.

Podsjetio je da Europa i Kina uvelike ovise o nafti iz Perzijskog zaljeva, za razliku od SAD-a.

Američki predsjednik kazao je da bi zemlje koje imaju korist od pomorske rute trebale pomoći da se ona osigura.

"Primjereno je jedino da ljudi koji imaju koristi od tjesnaca pomognu kako se tamo ne bi dogodilo ništa loše", rekao je Trump novinama.

"Ako nema odgovora (na američki zahtjev) ili ako je on negativan, mislim da će to imati vrlo loše posljedice za budućnost NATO-a", naglasio je.

Dodao je i kako smatra da bi i Kinatrebala pomoći jer ona "dobiva 90 posto svoje nafte preko tjesnaca", naglasivši da bi želio znati poziciju Pekinga prije planiranog putovanja.

"Mogli bismo odgoditi", ‌dodao je, misleći na put u Kinu.