Vučić odgovorio Milanoviću: "Neka Hrvatska pazi što radi"

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je hrvatskom predsjedniku Zoranu Milanoviću.

Komentirajući njegovu izjavu da bi "Vučić trebao paziti što govori", srpski je predsjednik poručio da bi Hrvatska trebala paziti što radi, izvijestio je Danas.rs.

"Moje ime je Aleksandar Vučić i ponosni sam predsjednik Srbije. Neće mi hrvatski predsjednik ili bilo tko drugi određivati što ću govoriti. Mi s njima želimo i imat ćemo mir i mnogo bolje odnose, iako nema gadosti koje mi nisu govorili", ustvrdio je Vučić.

Dodao je da je za Srbiju izabrao put mira i stabilnosti te da će narod odlučiti tko će voditi zemlju, a ne netko drugi.

"Molim vas da svima pružite ruku na svakom mjestu, da pokažete da želimo ujedinjenu Srbiju. Čuvamo mir i stabilnost, jačamo kapacitete za odvraćanje, gradimo Srbiju, ekonomski napredujemo", zaključio je.