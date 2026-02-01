VIDEO Rukometaši slavili s Thompsonom, oglasio se Savez: Evo zašto neće biti dočeka

Gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik Mosta Miro Bulj objavio je na društvenim mrežama snimku slavlja iz svlačionice hrvatskih rukometaša. Videopozivom im se priključio i Marko Perković Thompson.

"Naši rukometaši ga žele, narod ga želi, ali Savez predvođen Gopcem muti s Tomaševićem. Dosta HDZ-ovske i možemovske kuhinje. Već ste jednom po nalogu Plenkovića i Bandića isključivali razglas", poručio je Bulj, osvrćući se na glasine da do dočeka brončane reprezentacije u Zagrebu možda neće ni doći.

Prema neslužbenim informacijama, rukometaši su spremni odustati od dočeka u Zagrebu ako ne bude izvođača kojeg žele, odnosno Thompsona.

Ponuda iz Splita

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban čestitao je hrvatskim rukometašima i poručio da su cijelu Hrvatsku učinili ponosnom. Službeno ih je pozvao na doček u Split.

"Spremni smo vam organizirati grandiozan doček, onakav kakav zaslužujete – dostojanstven, ponosan i hrvatski", poručio je na društvenim mrežama.

Oglasio se HRS

"Želja svih igrača hrvatske rukometne reprezentacije, stručnog stožera i Hrvatskog rukometnog saveza bila je da na dočeku pjeva Marko Perković Thompson. Budući da nije postignut dogovor s Gradom Zagrebom i nije prihvaćena želja igrača, stožera i HRS-a, obavještavamo hrvatsku javnost da svečanog dočeka neće biti", objavili su iz Hrvatskog rukometnog saveza.

Zahvalili su svim gradovima koji su ponudili organizaciju, no istaknuli su da smatraju da bi, kako je riječ o hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji, "doček trebao biti u glavnom gradu svih Hrvata i na središnjem trgu kao što je to uvijek do sada bio slučaj".

"Svim gradovima koji su ponudili organizaciju dočeka, uz zahvalu, organizirat ćemo i utakmice kako bismo mogli zajedno proslaviti ovaj veliki uspjeh naše reprezentacije. Za sve zainteresirane, reprezentacija će u zagrebačku Zračnu luku Franjo Tuđman sletjeti oko 3 sata ujutro" dodali su iz Saveza.

Objavili su i da sutra u 12 sati prijem za reprezentaciju organizira premijer Andrej Plenković.