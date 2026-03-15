Nakon priče iz Poziva o problemima roditelja teško bolesne djece, oglasio se novi ministar: "Evo kada stiže rješenje"

Prije mjesec dana ekipa rubrike Poziv snimila je priču o Fabijanu, Julijani, Dijani i Denisu - mladim ljudima s teškim dijagnozama koji će cijeli život ovisiti o roditeljima.

Država im priznaje inkluzivni dodatak, ali do tog novca njihovi roditelji ne mogu tek tako.

Inkluzivni dodatak

Nema bankomata ni internetskog bankarstva. Novac isključivo mogu podignuti u jednoj poslovnici, u točno određenom roku.

Inkluzivni dodatak

Banke su otvorene za promjene, ali rekle su nam da ne mogu ništa bez resornog ministarstva - pa evo što kaže novi ministar.

Alen Ružić, ministar socijalne politike

"Odradio sam već nekoliko sastanaka i ušao sam duboko u problematiku korisnika. Ono što želim i na čemu sada intenzivno radim je da imamo najširu moguću dostupnost financijskih sredstava, dakle model elektroničke kartice koja će biti općenita. Želim da ona bude životna, da se preko nje može dignuti dio gotovine za tržnicu, da majka može preko te kartice svom djetetu u potrebi, ili štičeniku, kupiti i s nekih jeftinijih online trgovina recimo slušalice za tablet, zašto bi morala biti prisiljena kupovati u nekom predefiniranom dućanu u Hrvatskoj, brandiranom, ako je za njeno dijete, kao i za većinu djece, dobro i nešto sa globalnog tržišta", rekao je ministar Alen Ružić.

"Banke su nam drugi korak. To će najkasnije biti gotovo kroz osam mjeseci. To je najkasnije. A pilot projekt za dvije županije bi napravili što prije", zaključio je.

