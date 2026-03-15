U novom tjednu stiže zahladnjenje: Gdje će biti potrebni kišobrani otkrio je meteorolog

Preuranjenom toplom proljetnom vremenu pomalo se bliži kraj. Hladnije i promjenjivije sljedećih dana malo će usporiti i cvjetanje drveća koje je isto tako ove godine preuranjeno. Dobro će doći ta kočnica svim aleričnima na pelud, ovaj nagli cvat dijelu alegičara uzrokovao je pojačane reakcije kakve možda u nekim prijašnjim sezonama nisu imali. Predstoji nam hladnije razdoblje, uzrokovano pritjecanjem polarne zračne mase čije je prodiranje preko Europe u Sredozemlje već potaknulo generiranje nove ciklone. U danima koji slijede taj hladniji zrak pomalo će stići i nad naše područje gdje će se potom neko vrijeme i zadržati. Zato će biti promjenjivo, a na mjestima i kišovito. No u ponedjeljak još ipak najvećim dijelom sunčano i dosta toplo.



U prvom dijelu dana, ujutro, u većini zemlje bit će sunčano, čak i dosta mirno - na moru će puhati tek mjestimice slaba do umjerena bura. Bit će svježe i hladno, u unutrašnjosti uz temperaturu od 1 do 5, dok se na Jadranu očekuje od 8 do 12 stupnjeva.



Sunčano će prevladavati veći dio dana u središnjoj Hrvatskoj. Postupan porast naoblake očekuje se u sjeverozapadnim krajevima poslijepodne i navečer, kad lokalno može pasti i malo kiše. Izglednije tek navečer i to na sjeveru regije. Poslijepodne će zapuhati umjeren, prolazno na udare i jak sjeveroistočni vjetar. Temperatura će biti većinom između 16 i 18 stupnjeva.



U Slavoniji, Baranji i Srijemu također će u ponedjeljak većinom prevladavati sunčano, pa i iznadprosječno toplo. Krajem dana bit će nešto više oblaka. Vjetar, poslijepodne i navečer prolazno umjeren sa sjevera. Dnevna temperatura oko 17, 18 stupnjeva.



I na sjevernom Jadranu i u gorskoj Hrvatskoj prijepodne sunčano, a poslijepodne mjestimice porast naoblake, ponegdje i uz kišu ili poneki pljusak. Kiša će u višem gorju u noći na utorak prelaziti u susnježicu i snijeg. Puhat će sjeveroistočnjak, na moru veći dio dana bura i sjeverozapadnjak, no tek navečer će bura pojačati na jaku. Žuti Meteoalarm na snazi je od 20 sati. Najviša dnevna temperatura, u gorskoj Hrvatskoj od 13 do 17, a na sjevernom Jadranu od 17 do 19 stupnjeva.



I u Dalmaciji veći dio dana prevladavat će sunačno, više oblaka očekuje se ponegdje poslijepodne, pri čemu stoji mogućnost i za pljusak. Temperatura će biti uglavnom između 17 i 20 stupnjeva.

Vrijeme idućih dana

U utorak i srijedu na kopnu promjenjivije, mjestimice uz kišu ili lokalne pljuskove. U gorskoj Hrvatskoj ponegdje i susnježica ili snijeg. Bit će i vjetrovito uz umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, te osjetno hladnije. U četvrtak će prevladavati sunčano, a i temperatura će malo porasti u odnosu na utorak i srijedu. Sredinom tjedna, osjet hladnoće će uz vjetar biti pojačan, pa će se činiti hladnije nego će to pokazivati termometri.



I na Jadranu u utorak i srijedu promjenjivo. Kiša ili pljuskovi u utorak uglavnom na jugu, dok su u srijedu mogući i drugdje. U četvrtak će i na moru prevladavati sunčano. Tjedan će ipak obilježiti jaka, a u srijedu i olujna bura. Dobro je da malo zapuše, nisu nam drage godine u kojma marčana bura izostane. Uz buru će biti malo hladnije, no svježina neće biti toliko izražena kao u kopenom području.

U tjednu u kojem nam kalendarski stiže proljeće, vrijeme će pokazati proljetnu svježinu i mahovitost. Sunce je ovdje ključan element, sunčana razdoblja čine razliku između zimskog i proljetnog dijela godine. Količna svjetla ipak će činiti da se osjećamo dobro i pozitivno, bez obzira na zahladnjenje.