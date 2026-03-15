Milanović zabrinut zbog Srbije: "Nabavljaju napadno oružje, a mi kupujemo kao pravi krkani"

Predsjednik Republike Zoran Milanović sudjelovao je u Zagrebu na otvorenju prvog memorijalnog šahovskog turnira Sanjin Španović te se obratio novinarima i komentirao aktualne političke i sigurnosne teme.

Govoreći o naoružavanju Srbije, Milanović je poručio da je riječ o državnoj odluci.

"Nabavka raketa? To je njihova suverena odluka. Moram priznati da ne znam što žele postići s tom vrstom naoružavanja. Oni dosta troše. Bog te pitaj odakle sva ta sredstva dolaze i je li sve plaćeno", rekao je predsjednik.

Dodao je kako je poznato da je Srbija dio naoružanja nabavila iz Kine, ali i da ga brine vrsta sustava koje kupuju.

"Činjenica je da im je Kina prodala nešto. Zašto to Srbija radi - do određene mjere to da žele imati jako defanzivu razumijem, ali oni se opskrbljuju i napadnim oružjem. I to me brine, ali opet Hrvatska je u NATO-u i Europskoj uniji", kazao je.

Osvrnuo se i na izjave Aleksandra Vučića, za koje kaže da su neobične. Milanović tvrdi da je Vučiću već ranije pojasnio kako memorandum o vojnoj suradnji Hrvatske, Albanije i Kosova nije nikakav vojni savez.

"Ja sam ga jednom već i upozorio da nikakav memorandum Hrvatske, Albanije i Kosova o suradnji u području vojske koji je potpisao ministar, da to nije nikakav vojni savez", rekao je predsjednik.

Dodao je kako je nedavno čuo Vučićevu tvrdnju da Hrvatska, Kosovo i Albanija planiraju napad na Srbiju.

"Evo ti njega prije dva dana govori o planu Hrvatske, Kosova i Albanije da napadnu Srbiju. To je poprilično zanimljiv čovjek. Kako da napadnemo? S čim? Mi nemamo vojsku za to. Možeš onda vjerovati meni na riječ, na kraju krajeva ja o tome odlučujem. To nije dobro čuti, osim što je šašavo", rekao je Milanović.

Predsjednik se osvrnuo i na nabavu vojne opreme u Hrvatskoj te odnose unutar državnog vrha. Kazao je kako ispada da je ministar obrane Ivan Anušić mjesecima skrivao od premijera informacije o određenom srpskom naoružanju.

"Tu treba zastati. Jer onda bismo i mi valjda s tim saznanjem u svojim nabavama prilagodili svoju orijentaciju pa nabavili recimo proturaketne sustave", rekao je.

Dodao je da je Hrvatska umjesto toga krenula u nabavu tenkova.

"Mi smo umjesto toga prvo išli kupovati tenkove kao pravi krkani. Mi kupujemo kao pravi čobani", rekao je predsjednik.

Milanović je komentirao i prodaju naoružanja Srbiji, spomenuvši Izrael kao hrvatskog saveznika.

"Ne samo da od Izraela kupuju, naš strateški saveznik, ne samo da uvaljuju Srbiji moderne i opasne ofenzivne sustave na čijoj je meti potencijalno Hrvatska, Albanija, dijelovi BIH, to Izrael valja Beogradu", rekao je.