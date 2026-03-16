VIDEO Ukrajina izvela napad duboko u ruskom teritoriju: Pogođeno skladište nafte, izbio velik požar

Ukrajinski dronovi sinoć su pogodili rusko skladište nafte u Labinsku, gradu u Krasnodarskom kraju. Postrojenje je zapaljeno, izvijestio je Telegram kanal Exilenova Plus pozivajući se na lokalne stanovnike.

Ministarstvo obrane Rusije je uoči napada priopćilo da je jučer srušilo 28 ukrajinskih dronova iznad ruskog teritorija. Lokalne vlasti još se nisu oglasile o napadu, izvijestio je Kyiv Independent.

Labinsk se nalazi oko 345 kilometara jugoistočno od Krima i približno 500 kilometara od teritorija pod kontrolom Ukrajine. Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko unutar Rusije i na okupiranim teritorijima u nastojanju da oslabi rusku borbenu moć.

Oil depot in Krasnodar Krai of russia is looking a little unwell 🔥 pic.twitter.com/U3lPhqfDVb — Kate from Kharkiv (@BohuslavskaKate) March 16, 2026

Kijev smatra naftna postrojenja legitimnim vojnim ciljevima jer izravno financiraju ruski rat. Ukrajinske snage navodno su tijekom noći sa subote na nedjelju pogodile naftnu crpnu stanicu Tihoreck u ruskom Krasnodarskom kraju, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Dan ranije dronovi su pogodili i naftnu rafineriju Afipski, izazvavši veliki požar, a ukrajinske vlasti su također izvijestile o zasebnom napadu dronom na postrojenje Port Kavkaz u Krasnodarskom kraju, gdje su tri osobe ozlijeđene, a tehničko plovilo oštećeno nakon što su krhotine drona pale na kompleks pristaništa.

"Oba postrojenja sudjeluju u opskrbi ruske vojske", priopćio je Glavni stožer Ukrajine.