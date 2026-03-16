Dvije mlade osobe preminule nakon izbijanja invazivne bolesti: U bolnici 11 osoba, oglasilo se sveučilište

Dvije osobe preminule su nakon izbijanja invazivnog meningitisa, uključujući jednog studenta na Sveučilištu u Kentu, na jugoistoku Engleske. Još 11 osoba završilo je u bolnici u teškom stanju. Većina njih je u dobi između 18 i 21 godine, a neki su studenti.

Vjeruje se da su obje preminule osobe imale između 18 i 21 godinu, dok je glasnogovornik Sveučilišta u Kentu potvrdio da je jedna od njih bila student na tom sveučilištu, izvijestio je BBC.

Agencija za zdravstvenu sigurnost (UKHSA) kontaktirala je više od 30.000 studenata, zaposlenika i članova obitelji da bi ih obavijestila o situaciji.

Meningitis je infekcija zaštitnih ovojnica koje okružuju mozak i leđnu moždinu te može biti ozbiljna. Glasnogovornik UKHSA-e rekao je da je nakon izbijanja bolesti organizirana podjela antibiotika nekim studentima te da specifični soj bolesti još nije identificiran.

U pismu koje je UKHSA uputila studentima i zaposlenicima Sveučilišta u Kentu, a koje je vidio BBC, navodi se da bi osobe koje žive i rade u određenim zgradama na kampusu trebale dobiti antibiotike bez odgode.

"Usko surađujemo s javnozdravstvenim timovima i u kontaktu smo sa zaposlenicima i studentima da bismo osigurali da dobiju savjete i podršku koji su im potrebni", stoji u priopćenju Sveučilišta.

BBC doznaje da se smatra da je izbijanje bolesti povezano s jednim društvenim događajem kojemu su prisustvovali neki od oboljelih.

Simptomi meningitisa uključuju visoku temperaturu, povraćanje i jaku glavobolju koja se pogoršava, ali može uzrokovati i po život opasnu sepsu. Drugi karakterističan simptom je osip koji ne blijedi kada se preko njega prelazi čašom.

"Meningitis može napredovati vrlo brzo, a njegove posljedice su razorne, osobito za mlade ljude i njihove najbliže. Sveučilišni studenti i mladi odrasli među skupinama su s povećanim rizikom jer se bakterije meningitisa lakše šire u okruženjima gdje ljudi žive, studiraju i gdje se druže", objasnio je Tom Nutt, izvršni direktor organizacije Meningitis Now.